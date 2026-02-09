Jedna decyzja i 9600 zł znika. 800 plus zagrożone od lutego

Od 1 lutego 2026 r. rozpoczął się nowy nabór wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus na okres 2026/2027, który obejmuje wypłaty od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Brak reakcji ze strony rodziców lub opiekunów może skutkować wstrzymaniem wypłat, a w przypadku rodziny z dwójką dzieci oznaczać nawet 9600 zł straty w skali roku.

Wstrzymanie 800+

W 2025 r. z programu 800 plus korzystało około 6,7 mln dzieci. Choć świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, ZUS ma prawo wstrzymać lub cofnąć wypłaty w wielu konkretnych sytuacjach. Część z nich wynika z naturalnego wygaśnięcia prawa, inne są efektem błędów formalnych lub braku aktualizacji danych.

Najczęstszą przyczyną zakończenia wypłat jest ukończenie przez dziecko 18. roku życia. W takiej sytuacji prawo do świadczenia wygasa automatycznie, a ostatnia wypłata przysługuje za miesiąc, w którym dziecko osiągnęło pełnoletność. Kolejnym częstym powodem jest niezłożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy. Jeśli dokument nie trafi do ZUS na czas, wypłaty za utracone miesiące nie są później wyrównywane.

ZUS wstrzymuje 800 plus także wtedy, gdy dziecko zostaje umieszczone w pieczy zastępczej lub w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie. W takich przypadkach świadczenie nie przysługuje rodzicom biologicznym, a czasem nie jest wypłacane nikomu. Prawo do 800 plus wygasa również wtedy, gdy dziecko na stałe wyjeżdża za granicę i nie zamieszkuje faktycznie w Polsce.

Jednym z najczęstszych błędów prowadzących do czasowego wstrzymania wypłat jest brak aktualizacji danych w ZUS. Rodzice mają obowiązek zgłaszać zmiany dotyczące adresu zamieszkania, numeru konta, stanu cywilnego czy danych dziecka. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować zawieszeniem świadczenia do czasu wyjaśnienia sprawy.

Podwójne świadczenie

ZUS reaguje także na podwójne pobieranie świadczenia przez oboje rodziców. W takich przypadkach wypłaty są wstrzymywane, a nienależnie pobrane środki podlegają zwrotowi wraz z odsetkami. W skrajnych sytuacjach sprawa może zostać zakwalifikowana jako wyłudzenie.

Wypłata 800 plus może zostać wstrzymana również z powodu braków lub niezgodności w dokumentach, takich jak brak potwierdzenia opieki prawnej, rozbieżności w danych PESEL czy inne nieścisłości formalne. Prawo do świadczenia przechodzi natomiast na rodziców adopcyjnych w momencie przysposobienia dziecka.

Rodzice, którym ZUS wstrzymał wypłatę, mają prawo sprawdzić przyczynę decyzji, uzupełnić dokumenty lub złożyć odwołanie. Kluczowe jest jednak terminowe składanie wniosków, ponieważ opóźnienie nawet o kilka miesięcy oznacza nieodwracalną utratę świadczenia za dany okres.

