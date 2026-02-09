Skarbówka apeluje do klientów. Chodzi o paragony

Paragon fiskalny jest dowodem, że przedsiębiorca przeprowadził transakcję zgodnie z prawem i odprowadził podatek. Niestety, w praktyce zdarzają się sytuacje, w których klient nie otrzymuje właściwego dokumentu lub w ogóle go nie dostaje.

Skarbówka uczula Polaków, że brak paragonu lub wydanie innego dokumentu niż standardowy wydruk z kasy fiskalnej może świadczyć o nieuczciwych praktykach przedsiębiorcy i zachęca do zgłaszania takich przypadków.

Budżet państwa bez podatku

Jeżeli przedsiębiorca nie wyda paragonu, oznacza to, że kwota transakcji może nie zostać ujęta w kasie fiskalnej, a VAT i podatek dochodowy nie trafią do budżetu państwa. Takie działania powiększają szarą strefę i osłabiają finanse publiczne. Dlatego nawet jeśli klient nie planuje zachować dokumentu, warto poprosić o paragon.

Kiedy może dojść do nieprawidłowości?

Idealnym przykładem sytuacji, w której paragon wcale nie jest prawdziwym paragonem, są tzw. paragony kelnerskie spotykane w restauracjach. To jedynie podsumowanie złożonego przez klienta zamówienia, a wielu konsumentów mylnie uznaje je za właściwe paragony fiskalne.

Standardowa kara finansowa dla przedsiębiorcy to 1000 zł, ale w poważniejszych przypadkach niewydanie paragonu może zostać uznane za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, a grzywna sięga nawet 86 tys. zł.

Warto pamiętać, że brak paragonu grozi nie tylko konsekwencjami dla sprzedawcy, ale i dla klienta, który traci dowód zakupu.

Co musi zawierać prawidłowy paragon?

Paragon fiskalny powinien zawierać komplet danych identyfikujących przedsiębiorcę i samą transakcję. Powinny znaleźć się na nim następujące informacje:

imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,

NIP podatnika,

kolejny numer wydruku,

data, godzina i minuta sprzedaży,

oznaczenie „PARAGON FISKALNY”,

nazwa towaru lub usługi umożliwiająca ich jednoznaczną identyfikację,

cena jednostkowa towaru lub usługi,

ilość oraz wartość sumaryczna sprzedaży danego towaru lub usługi wraz z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,

wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują,

wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym, po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów,

wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym,

łączna wysokość podatku,

łączna wartość sprzedaży brutto,

oznaczenie waluty sprzedaży, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto,

kolejny numer paragonu fiskalnego,

numer kasy i oznaczenie kasjera – w przypadku więcej niż jednego stanowiska kasowego,

numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy – na żądanie nabywcy,

centralnie umieszczone logo fiskalne oraz numer unikatowy.

Prawidłowy paragon chroni konsumenta i uczciwego przedsiębiorcę, dlatego każdy podejrzany dokument lub jego brak powinien być zgłoszony odpowiednim służbom.

Gdzie zgłosić nieprawidłowości?

W przypadku podejrzenia, że przedsiębiorca nie wydał paragonu, skarbówka wskazuje cztery sposoby zgłoszenia sprawy:

osobiście w urzędzie skarbowym,

telefonicznie – pod bezpłatnym numerem 800 060 000,

mailowo – na adres [email protected],

za pośrednictwem aplikacji e-Paragony.

Jak podkreślają przedstawiciele fiskusa, każde zgłoszenie pomaga ograniczyć szarą strefę i chroni zarówno konsumentów, jak i uczciwych przedsiębiorców.

