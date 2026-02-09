Skarbówka apeluje do klientów. Chodzi o paragony

Paragon fiskalny jest dowodem, że przedsiębiorca przeprowadził transakcję zgodnie z prawem i odprowadził podatek. Niestety, w praktyce zdarzają się sytuacje, w których klient nie otrzymuje właściwego dokumentu lub w ogóle go nie dostaje.
Skarbówka uczula Polaków, że brak paragonu lub wydanie innego dokumentu niż standardowy wydruk z kasy fiskalnej może świadczyć o nieuczciwych praktykach przedsiębiorcy i zachęca do zgłaszania takich przypadków.
Budżet państwa bez podatku
Jeżeli przedsiębiorca nie wyda paragonu, oznacza to, że kwota transakcji może nie zostać ujęta w kasie fiskalnej, a VAT i podatek dochodowy nie trafią do budżetu państwa. Takie działania powiększają szarą strefę i osłabiają finanse publiczne. Dlatego nawet jeśli klient nie planuje zachować dokumentu, warto poprosić o paragon.
Kiedy może dojść do nieprawidłowości?
Idealnym przykładem sytuacji, w której paragon wcale nie jest prawdziwym paragonem, są tzw. paragony kelnerskie spotykane w restauracjach. To jedynie podsumowanie złożonego przez klienta zamówienia, a wielu konsumentów mylnie uznaje je za właściwe paragony fiskalne.
Standardowa kara finansowa dla przedsiębiorcy to 1000 zł, ale w poważniejszych przypadkach niewydanie paragonu może zostać uznane za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, a grzywna sięga nawet 86 tys. zł.
Warto pamiętać, że brak paragonu grozi nie tylko konsekwencjami dla sprzedawcy, ale i dla klienta, który traci dowód zakupu.
Co musi zawierać prawidłowy paragon?
Paragon fiskalny powinien zawierać komplet danych identyfikujących przedsiębiorcę i samą transakcję. Powinny znaleźć się na nim następujące informacje:
- imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
- NIP podatnika,
- kolejny numer wydruku,
- data, godzina i minuta sprzedaży,
- oznaczenie „PARAGON FISKALNY”,
- nazwa towaru lub usługi umożliwiająca ich jednoznaczną identyfikację,
- cena jednostkowa towaru lub usługi,
- ilość oraz wartość sumaryczna sprzedaży danego towaru lub usługi wraz z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
- wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują,
- wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym, po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów,
- wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym,
- łączna wysokość podatku,
- łączna wartość sprzedaży brutto,
- oznaczenie waluty sprzedaży, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto,
- kolejny numer paragonu fiskalnego,
- numer kasy i oznaczenie kasjera – w przypadku więcej niż jednego stanowiska kasowego,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy – na żądanie nabywcy,
- centralnie umieszczone logo fiskalne oraz numer unikatowy.
Prawidłowy paragon chroni konsumenta i uczciwego przedsiębiorcę, dlatego każdy podejrzany dokument lub jego brak powinien być zgłoszony odpowiednim służbom.
Gdzie zgłosić nieprawidłowości?
W przypadku podejrzenia, że przedsiębiorca nie wydał paragonu, skarbówka wskazuje cztery sposoby zgłoszenia sprawy:
- osobiście w urzędzie skarbowym,
- telefonicznie – pod bezpłatnym numerem 800 060 000,
- mailowo – na adres [email protected],
- za pośrednictwem aplikacji e-Paragony.
Jak podkreślają przedstawiciele fiskusa, każde zgłoszenie pomaga ograniczyć szarą strefę i chroni zarówno konsumentów, jak i uczciwych przedsiębiorców.
