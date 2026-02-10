13. emerytura nie dla wszystkich. Ci seniorzy zostaną bez świadczenia w 2026 r.

W kwietniu 2026 roku ZUS ponownie wypłaci 13. emeryturę milionom seniorów w całej Polsce. Świadczenie przysługuje większości emerytów i rencistów, a także osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne, bez względu na wysokość podstawowej emerytury.

W praktyce oznacza to, że większość seniorów może liczyć na dodatkową kwotę równą minimalnej emeryturze, która zostanie wypłacona automatycznie wraz z kwietniową emeryturą lub rentą.

Większość seniorów otrzyma „trzynastkę”

Do uprawnionych do 13. emerytury należą m.in.:

emeryci z ZUS, w tym osoby pobierające emerytury powszechne,

renciści, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne,

osoby pobierające świadczenia lub zasiłki przedemerytalne,

emeryci i renciści z KRUS,

osoby korzystające z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz świadczeń dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

W sumie w 2026 roku dodatkowa emerytura obejmie około 6,4 mln osób z ZUS, niemal 2 mln rencistów oraz blisko milion seniorów z KRUS.

Kto nie otrzyma 13. emerytury?

Mimo że świadczenie jest powszechne, 13. emerytura nie przysługuje wszystkim. Wykluczono trzy grupy seniorów:

osoby pobierające wcześniejszą emeryturę, których świadczenie jest zawieszone z powodu przekroczenia limitu dodatkowych dochodów (130 proc. przeciętnej pensji),

sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, których uposażenie pochodzi ze Skarbu Państwa, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

utytułowanych sportowców pobierających tzw. emeryturę olimpijską, w tym laureatów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk osób niesłyszących – ich świadczenie wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Warto pamiętać, że seniorzy dorabiający do emerytury lub renty muszą kontrolować wysokość dodatkowych dochodów, by nie stracić prawa do świadczenia.

Terminy wypłat w 2026 roku

Harmonogram wypłat 13. emerytury w 2026 roku jest nieco zmodyfikowany ze względu na święta Wielkanocne, przypadające 5 i 6 kwietnia. Seniorzy, których termin wypłaty przypada na 1. i 6. dzień miesiąca, otrzymają przelew jeszcze przed świętami. Pozostali będą musieli poczekać do:

10 kwietnia,

15 kwietnia,

20 kwietnia,

24 kwietnia,

30 kwietnia.

Dzięki temu większość seniorów będzie mogła cieszyć się dodatkową emeryturą tuż przed świętami.

