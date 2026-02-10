Nowy okres świadczeniowy 800 plus coraz bliżej. Rodzice nie zwlekają

Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus, w ramach nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do 31 maja 2027 roku. Przypomnijmy, że nawet osoby pobierające już ten dodatek, muszą ponownie złożyć dokumenty. Najlepiej zrobić to do 30 kwietnia, bo dzięki temu uda się zachować ciągłość w wypłacie świadczenia.

800 plus. Rodzice nie zwlekają z wnioskami

Wielu rodziców najwyraźniej doszło do wniosku, że nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku o 800 plus. Z danych przekazanych redakcji „Wprost” przez ZUS wynika, że od 1 do 10 lutego (stan na 6.00 rano) wpłynęło blisko 1,5 mln wniosków na ponad 2,2 mln dzieci. Szacuje się, że do świadczenia uprawnionych jest w Polsce ok. 8 mln osób.

Osoby, które spóźnią się ze złożeniem wniosku, nie tracą prawa do świadczenia, ale na jego wypłatę będą musiały trochę poczekać. W przypadku złożenia dokumentu w terminie od 1 do 31 maja br. rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 31 lipca br. z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli złożymy wniosek od 1 do 30 czerwca, świadczenie zostanie wypłacone w terminie do 31 sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Składając wniosek po 30 czerwca, 800 plus będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Przypomnijmy, że od kilku lat wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, platformy PUE ZUS, aplikacji mZUS lub bankowości elektronicznej.

W kwietniu br. minie 10 lat od wprowadzenia świadczenia 500 plus. W początkowym okresie przysługiwało jedynie na drugie i kolejne dziecko, w 2019 roku rozszerzono je również na pierwsze dziecko. Wraz z początkiem 2024 roku nastąpiła waloryzacja świadczenia do kwoty 800 zł.

