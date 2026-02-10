Ponad 3 tys. zł dopłaty do ogrzewania w 2026 roku. Ministerstwo informuje

W 2024 roku z dobrodziejstwa bonu energetycznego skorzystało ponad 2,4 mln gospodarstw domowych. Łagodził skutki wysokich cen prądu. Obecnie rząd chce zaoferować wsparcie celowane zamiast ogólnego mrożenia cen prądu dla wszystkich.

W 2026 roku mrożenia cen prądu lub dopłat do prądu już nie ma – od 1 stycznia 2026 roku gospodarstwa domowe przeszły na nowe taryfy za prąd zatwierdzone przez Urząd Regulacji Eenergetyki, które lepiej odzwierciedlają aktualne koszty produkcji energii w Polsce. Szacunki wskazują, że średnia cena energii w taryfach ma wynosić około 495,16 zł za MWh netto, co oznacza spadek ceny o około 1 proc. wobec zamrożonej ceny 500 zł/MWh z 2025 roku.

Komu w 2026 roku przysługuje bon, ale ciepłowniczy?

Ministerstwo Klimatu poinformowało, że bon energetyczny nie będzie kontynuowany w 2026 roku. Jest za to bon ciepłowniczy – w bieżącym roku uzyskać będzie można do 3,5 tys. jednorazowej dopłaty do ogrzewania.

Bon ciepłowniczy to obecnie główna forma wsparcia dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego, czyli dla właścicieli mieszkań w blokach, spółdzielniach, czy wspólnotach. Drugi warunek to cena ciepła. Gospodarstwo musi płacić za energię co najmniej 170 zł/GJ netto. Jeżeli koszt jest niższy, wniosek zostanie odrzucony. Jest także kryterium dochodowe:

3272,69 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego.

2454,52 zł na osobę dla wieloosobowego gospodarstwa domowego.

Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Wniosek o bon ciepłowniczy nie będzie ważny bez informacji o cenie ciepła. Publikują ją spółki ciepłownicze, które obsługują konkretne osiedla, ale spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek wystawić zaświadczenie z aktualną stawką. Można go bedzie składać od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. W zależności od tego, ile płacimy za ciepło systemowe, kwota wsparcia to:

1000 zł – cena ciepła systemowego w zakresie 170–200 zł za 1 GJ;

2000 zł – cena ciepła systemowego w zakresie 200–230 zł za 1 GJ;

3500 zł – cena ciepła systemowego przekracza 230 zł za 1 GJ.

2027 rok przyniesie ochronę emerytów przed ETS 2 – 1200 zł

Od 2027 roku ma wejść w życiesystem dopłat osłonowych związanych z ETS2, czyli nowym unijnym podatkiem od emisji dwutlenku węgla, który podniesie koszty paliw i ogrzewania.

Rząd już przygotowuje program, w którym emeryci i renciści o niskich dochodach będą otrzymywać 300 zł kwartalnie, czyli 1200 zł rocznie, aby złagodzić koszty związane z ETS2.

