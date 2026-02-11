Niespodziewany zwrot w waloryzacji. Seniorzy zobaczą wyższe kwoty

Tegoroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych okazała się korzystniejsza, niż przewidywały wcześniejsze założenia budżetowe. Zamiast prognozowanego poziomu 4,88 proc., zastosowany zostanie wskaźnik 105,3 proc., co oznacza realny wzrost emerytur i rent o 5,3 proc. To nie tylko różnica na papierze – wyższy wskaźnik przełoży się na większe kwoty, które seniorzy otrzymają już od marcowych terminów płatności.

Skąd wyższy wskaźnik waloryzacji?

Ostateczna wysokość podwyżki wynika z danych makroekonomicznych, które okazały się lepsze od zakładanych w projekcie ustawy budżetowej. Inflacja dla gospodarstw emeryckich osiągnęła poziom 4,2 proc., podczas gdy wcześniej przyjmowano 4 proc. Jednocześnie realny wzrost wynagrodzeń wyniósł 5,5 proc. zamiast prognozowanych 4,4 proc.

Ponieważ ustawowy mechanizm waloryzacji opiera się właśnie na tych dwóch wskaźnikach, wyższe wartości automatycznie podniosły końcowy procent podwyżki. Algorytm działa w sposób ustawowy – nie jest to decyzja uznaniowa, lecz wynik zastosowania danych statystycznych.

Minimalna emerytura wyraźnie w górę

Przy wskaźniku 5,3 proc. najniższa emerytura brutto wzrośnie z 1878,91 zł do 1978,49 zł. Oznacza to podwyżkę o 99,58 zł brutto. W ujęciu netto miesięczna kwota zwiększy się z 1709,81 zł do 1800,43 zł, czyli o 90,62 zł „na rękę”.

Nowa kwota minimalnej emerytury brutto stanie się również podstawą do wypłaty tzw. trzynastej i czternastej emerytury w 2026 roku. Ostateczna wysokość przelewów netto będzie zależna od zasad opodatkowania i potrąceń.

Ile zyskają seniorzy przy wyższych świadczeniach?

Waloryzacja ma charakter procentowy, dlatego wzrost jest proporcjonalny do wysokości świadczenia. Oznacza to, że im wyższa emerytura, tym większa kwotowo podwyżka.

Przykładowo:

przy emeryturze 1000 zł brutto wzrost wyniesie ok. 48 zł netto,

przy 2000 zł brutto – blisko 96 zł netto,

przy 3000 zł brutto – ponad 125 zł netto,

przy 5000 zł brutto – około 209 zł netto,

przy 8000 zł brutto – ponad 330 zł netto.

Procent pozostaje taki sam dla wszystkich, jednak kwotowo największy zysk odnotują osoby z wyższymi świadczeniami.

Terminy wypłat bez zmian

Podwyższone emerytury i renty będą wypłacane automatycznie od marca 2026 r. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. Harmonogram wypłat pozostaje taki sam jak dotychczas.

Wstępne terminy dodatkowych świadczeń również są znane: trzynasta emerytura ma zostać wypłacona w kwietniu, natomiast czternasta najprawdopodobniej we wrześniu.

Marcowa waloryzacja 2026 to efekt ustawowego mechanizmu, który łączy inflację i część realnego wzrostu płac. W tym roku korzystniejsze dane gospodarcze przełożyły się na wyższy niż zakładano wzrost dochodów emerytów i rencistów.

