Nawet 30 tys. zł do odebrania z ZUS. Trzeba złożyć jeden wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że środki zgromadzone na subkontach ZUS po zmarłych członkach OFE podlegają dziedziczeniu. Pieniądze nie przepadają, jednak aby mogły zostać wypłacone, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Subkonto w ZUS to szczególny rodzaj konta prowadzony dla członków OFE oraz osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku. Trafia tam część składek emerytalnych. Po śmierci ubezpieczonego zgromadzone środki mogą zostać przekazane uprawnionym osobom.

Kto ma prawo do pieniędzy z subkonta ZUS?

Jak wynika z danych przytaczanych przez Wirtualną Polskę, średnia wartość środków zgromadzonych na subkontach wynosi niemal 30 tys. zł. Prawo do ich otrzymania mają osoby wskazane przez zmarłego w dokumentach dotyczących dziedziczenia. Jeżeli nie zostały wskazane konkretne osoby, środki przysługują spadkobiercom ustawowym.

W przypadku trwania wspólności majątkowej połowa środków zgromadzonych w tym okresie trafia na konto współmałżonka. Pozostała część dzielona jest pomiędzy wskazanych beneficjentów albo – gdy ich brak – pomiędzy spadkobierców ustawowych.

Jeśli zmarły nie był członkiem OFE, środki z subkonta w ZUS wchodzą do masy spadkowej. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy nie wskazano uposażonych osób. Wówczas konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego.

Wystarczy złożyć wniosek w ZUS

Aby odzyskać środki z subkonta ZUS, spadkobiercy muszą złożyć wniosek w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Według przedstawicieli instytucji wizyta zajmuje około 10 minut. Należy wylegitymować się, okazać akt zgonu oraz wypełnić odpowiedni formularz.

Osoby należące do OFE oraz urodzone po 31 grudnia 1968 roku mogą za życia wskazać beneficjentów uprawnionych do dziedziczenia środków lub zmienić ich udział procentowy. Wprowadzone zmiany powinny być zgłaszane do OFE.

Coraz więcej wniosków o wypłatę

Świadomość dziedziczenia środków z subkont ZUS rośnie. Z danych przekazanych przez serwis prawo.pl wynika, że w 2022 roku ZUS rozpatrzył blisko 100 tys. wniosków o wypłatę pieniędzy po zmarłych. Łączna kwota wypłat wyniosła 796,5 mln zł. To o 56 mln zł więcej niż rok wcześniej oraz aż o 300 mln zł więcej niż w 2020 roku.

Środki zgromadzone na subkontach ZUS mogą więc stanowić istotne wsparcie dla rodzin zmarłych. Warunkiem ich otrzymania pozostaje jednak złożenie stosownego wniosku i dopełnienie formalności.

