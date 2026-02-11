Nowa cena gazu już zatwierdzona. Tyle zapłacą gospodarstwa domowe

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o zatwierdzeniu zmiany taryfy na sprzedaż paliw gazowych dla myORLEN (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny). Nowe stawki zaczną obowiązywać 25 lutego i będą stosowane do 30 czerwca 2026 r.

Decyzja URE

Zgodnie z decyzją prezesa URE cena gazu ziemnego dla gospodarstw domowych oraz wybranych odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej wyniesie 197,29 zł za MWh. Oznacza to spadek o około 7 zł/MWh, czyli 3,4 proc. w porównaniu z dotychczas obowiązującą taryfą. Opłaty abonamentowe pozostaną bez zmian.

Prezes URE Renata Mroczek podkreśliła, że urząd na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i podejmuje adekwatne działania. Wskazała również, że po zatwierdzeniu taryfy w pierwszej połowie 2025 r. ceny paliw gazowych na Towarowej Giełdzie Energii systematycznie spadały. W związku z tym regulator wezwał przedsiębiorstwo myORLEN do złożenia wniosku o zmianę taryfy, co przyniosło efekt w postaci obecnej obniżki.

Ceny gazu na świecie

Zmiany w Polsce wpisują się w szerszy kontekst globalnych notowań surowców energetycznych. Kontrakty terminowe na gaz ziemny w USA oscylują wokół poziomu 3,08–3,17 USD za MMBtu. Ostatnio ceny wzrosły do 3,17 USD po dwóch sesjach spadków, czemu sprzyjały niemal rekordowe przepływy eksportu LNG. Średnie dostawy gazu do ośmiu głównych terminali eksportowych w USA wzrosły w lutym do 18,5 mld stóp sześciennych dziennie z 17,8 mld w styczniu.

Jednocześnie produkcja w USA zwiększyła się do około 107,4 mld stóp sześciennych dziennie. Po rekordowym wycofaniu 360 mld stóp sześciennych z magazynów zapasy znalazły się około 1 proc. poniżej normy sezonowej, a prognozowane cieplejsze temperatury mogą ograniczyć deficyt w kolejnych tygodniach.

Na europejskim rynku TTF gaz kosztuje około 32,74, notując wzrost o 3,12 proc. w ujęciu dziennym, choć w skali roku ceny pozostają niższe o ponad 40 proc. Notowania wskazują na dużą zmienność rynku, na którą wpływają zarówno warunki pogodowe, jak i eksport LNG.

Gaz ziemny pozostaje jednym z kluczowych surowców energetycznych – w USA odpowiada za blisko jedną czwartą zużycia energii. Stany Zjednoczone są obecnie największym producentem i eksporterem LNG, wyprzedzając Australię i Katar.

Decyzja URE o obniżce taryfy oznacza, że polscy odbiorcy od końca lutego zapłacą mniej za gaz, przy zachowaniu dotychczasowych opłat abonamentowych.

