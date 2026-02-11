Od 1 marca zmiany dla milionów emerytów. Nie chodzi o waloryzację

Marzec przyniesie istotną zmianę dla tzw. wcześniejszych emerytów, którzy dorabiają do świadczenia. Od przyszłego miesiąca zmienią się kwoty graniczne przychodów. Ich przekroczenie może skutkować nawet zawieszeniem wypłaty emerytury.

1 marca to nie tylko termin waloryzacji rent i emerytur (w tym roku wzrosną one o 5,3 proc.), ale też dzień, w którym zmienią się kwoty graniczne przychodów, których przekroczenie może skutkować zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem wypłaty emerytury. Owe zmiany dotyczą tzw. wcześniejszych emerytów, którzy dorabiają do świadczenia.

Tyle można dorabiać do 28 lutego. Potem zmiany

Zmniejszenie świadczenia następuje, jeśli wynagrodzenie przekroczy 70 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zawieszenie świadczenie nastąpi natomiast, gdy pensja przekroczy 130 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Z pierwszym przypadkiem mamy obecnie do czynienia gdy zarobki będą wyższe niż 6140,20 zł brutto miesięcznie. Zawieszenie wypłat emerytur następuje po przekroczeniu kwoty 11 403,20 zł brutto. Limity te obowiązują do 28 lutego br.

Od 1 marca obowiązywać będą nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów. Jako że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2025 roku wyniosło 9197,79 zł brutto (o ponad 425 zł więcej niż w poprzednim) z żadnymi konsekwencjami nie muszą liczyć się zarabiający do 6438,50 zł brutto. Przechód od 6438,50 zł do 11 957,20 zł spowoduje zmniejszenie wypłaty świadczenia, a przekraczając drugą z kwot trzeba liczyć się z zawieszeniem wypłaty emerytury.

ZUS przypomina, że dorabiać bez ograniczeń mogą emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet). Ograniczenia nie obowiązują również rencistów pobierających renty dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową, a także osób otrzymujących renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń. Bez limitów mogą także dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, jeśli jej wysokość jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

