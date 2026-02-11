W takiej sytuacji Karta Dużej Rodziny przysługuje seniorom. Przepisy są jasne

Choć Karta Dużej Rodziny kojarzy się głównie z młodymi rodzinami z gromadą dzieci, to przysługuje ona również seniorom. Konieczne jest jednak spełnienie kluczowego warunku – musieli wychować co najmniej troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny również dla seniorów

Przypomnijmy, że w 2019 roku zmieniono przepisy dotyczące Karty Dużej Rodziny, znacząco rozszerzając krąg osób, które mogą z niej korzystać. Od tego czasu uprawnienie nie przysługuje wyłącznie rodzinom, które aktualnie wychowują co najmniej troje dzieci, lecz także tym, które spełniały ten warunek w przeszłości. Wiek potomków nie ma znaczenia.

Seniorzy mogą korzystać z tych samych ulg, co młode rodziny. W zakresie transportu są to:

37 proc. zniżki na bilety kolejowe jednorazowe dla rodziców i małżonków rodziców;

49 proc. zniżki na bilety miesięczne w komunikacji kolejowej;

30 proc. zniżki w PKP Intercity przy podróży co najmniej dwóch osób;

bezpłatny transport publiczny w wybranych miastach.

W obszarze kultury i rozrywki przewidziano:

bezpłatny wstęp do wszystkich parków narodowych w Polsce;

zniżki w kinach, teatrach i muzeach;

20 proc. zniżki na bilety w kinach Helios we wszystkie dni tygodnia poza wtorkiem;

rabaty w obiektach sportowych i rekreacyjnych.

Jak zauważa Interia.pl posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć również na zniżki podczas zakupów. Oferują je najpopularniejsze sieci handlowe jak Lidl, Auchan czy Carrefour. Rabaty wahają się od 5 do nawet 20 proc. Kartę honorują również stacje paliw.

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta albo online przez portal Emp@tia. Należy wskazać w nim wszystkich uprawnionych członków rodziny (akty urodzenia, skany ich dowodów osobistych) i załączyć oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej. Karta dostarczana jest pocztą w tradycyjnej, plastikowej formie. Można również dodatkowo zdecydować się na opcję elektroniczną.

