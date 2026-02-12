Ulga podatkowa za krew. Oddaną honorowo da się odliczyć za 2025

W Polsce krew oddaje się honorowo, bezpłatnie i bezinteresownie, co w praktyce oznacza, że nie otrzymuje się gotówki za samą krew. Wartość krwi jest nieprzeliczalna na pieniądze.

Dawcom przysługują jednak wymierne benefity: dwa dni płatnego zwolnienia z pracy (w dniu oddania i w następnym), posiłek regeneracyjny (zwykle czekolady), zwrot kosztów dojazdu oraz ulga podatkowa w PIT, która jest w praktyce darowizną. Każda wizyta w punkcie krwiodawstwa, podczas której oddaje się standardowe 450 ml, generuje konkretną kwotę do odliczenia od podatku dochodowego.

Do odliczenia darowizna z krwi

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej odliczają darowiznę w formularzu PIT-36, PIT-37 lub PIT-37L. Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odliczają darowiznę w formularzu PIT-28.

Do zeznania podatkowego konieczne jest dołączenie załącznika PIT O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia oraz dane obdarowanego (siedziba Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, siedziba Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MON, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA).

Zaświadczenia wystawiają punkty krwiodawstwa.

Jak obliczyć ulgę za krew?

Kwotę darowizny otrzymujemy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi lub składnika (bez stosowania przelicznika) przez obowiązujący ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi lub składnika, czyli przez 130 zł. Taka cena została ustalona w 2017 roku przez ministra zdrowia.

Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi i jej składników. Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra, a kobieta 1,8 litra. Można także oddać płytki krwi (do 12 litrów), w zależności od tego czy są pobierane z dodatkowym osoczem czy nie. Osocza można oddać maksymalnie 25 litrów.

Specjalne stawki, nawet do 500 zł za litr, dotyczą tylko rzadkich grup krwi. Podobnie jest w przypadku darczyńców, którzy poddają się zabiegowi uodparniania lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych.

Limit 6 proc. dotyczy sumy darowizn. Jeśli oprócz darowizn krwi oraz jej składników podatnik przekazuje również darowizny na kościół lub organizacje charytatywne, wszystkie kwoty musi przed odliczeniem zsumować.

Czytaj też:

Krocie za prąd. Przypominamy: bon energetyczny wymaga oświadczenia