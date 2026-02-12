Setki złotych do czynszu bez zwrotu. Wystarczy spełnić trzy warunki

Rosnące koszty utrzymania mieszkań sprawiają, że coraz więcej osób szuka wsparcia finansowego. W 2026 roku dostępny jest dodatek mieszkaniowy, który może wynieść nawet 400 zł miesięcznie. To bezzwrotna pomoc przyznawana przez gminę na okres sześciu miesięcy. Po upływie tego czasu można ponownie złożyć wniosek, jeśli sytuacja finansowa nie uległa poprawie.

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić trzy podstawowe warunki: posiadać tytuł prawny do lokalu, zmieścić się w określonych limitach dochodowych oraz nie przekroczyć normatywnej powierzchni mieszkania.

O wsparcie mogą starać się właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych, osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie), a także najemcy i podnajemcy z ważną umową. Możliwa jest również sytuacja, w której ktoś zajmuje lokal bez tytułu prawnego, ale oczekuje na przydział mieszkania socjalnego lub zamiennego – wówczas wymagane jest orzeczenie sądu.

Limity dochodowe w 2026 roku

W 2026 r. obowiązują nowe progi dochodowe. W gospodarstwie jednoosobowym dochód nie może przekroczyć 3272,69 zł netto, czyli 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W gospodarstwie wieloosobowym limit wynosi 2454,52 zł netto na osobę, co stanowi 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Zastosowanie ma zasada „złotówka za złotówkę”. Jeśli dochód nieznacznie przekracza limit, dodatek może zostać przyznany, ale zostanie pomniejszony o kwotę przekroczenia.

Metraż mieszkania ma znaczenie

W 2026 roku obowiązują limity normatywnej powierzchni lokalu. Dla jednej osoby to 35 m² (maksymalnie 45,5 m² przy przekroczeniu o 30 proc.), dla dwóch osób – 40 m² (maks. 52 m²), dla trzech – 45 m² (maks. 58,5 m²), dla czterech – 55 m² (maks. 71,5 m²), a dla pięciu – 65 m² (maks. 84,5 m²).

Jeżeli w lokalu mieszka osoba z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku lub wymagająca osobnego pokoju, limit zwiększa się o dodatkowe 15 m².

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie. Urzędnicy biorą pod uwagę dochody rodziny, liczbę domowników oraz rzeczywiste koszty utrzymania mieszkania. W 2026 roku przeciętne wypłaty mieszczą się w przedziale od około 250 zł do nawet 400 zł miesięcznie.

Osoby, które nie mają centralnego ogrzewania, ciepłej wody z sieci ani gazu przewodowego, mogą dodatkowo otrzymać ryczałt na zakup opału.

Jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, należy wypełnić wniosek dostępny w urzędzie gminy, MOPS lub na stronie internetowej urzędu. W przypadku mieszkań w blokach konieczny jest kontakt z zarządcą budynku.

Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenia o dochodach wszystkich domowników z ostatnich trzech miesięcy, dokument potwierdzający metraż lokalu (np. akt notarialny, umowę najmu lub zaświadczenie od zarządcy) oraz rachunki potwierdzające wydatki na mieszkanie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Właściciele domów jednorodzinnych muszą dodatkowo przedstawić oświadczenie o wyposażeniu technicznym budynku.

Dokumenty można złożyć osobiście, wysłać pocztą, przez pełnomocnika, a w wielu gminach również elektronicznie przez ePUAP.

Decyzja w 30 dni

Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji. W tym czasie możliwa jest kontrola lokalu w celu weryfikacji podanych informacji, np. metrażu. W przypadku pozytywnej decyzji wypłata rozpocznie się od kolejnego miesiąca. Dodatek przyznawany jest na pół roku, po czym można ponownie ubiegać się o wsparcie.

