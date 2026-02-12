Nie masz tego statusu? Szpital wystawi rachunek

Prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ nie przysługuje bezwarunkowo. Ochrona może wygasnąć w określonych sytuacjach, a brak ubezpieczenia oznacza konieczność pokrycia kosztów leczenia z własnych środków.

Jak sprawdzić, czy przysługuje darmowe leczenie?

Uprawnienia do świadczeń weryfikowane są w systemie eWUŚ, który codziennie aktualizowany jest danymi z ZUS i KRUS. Aby potwierdzić prawo do bezpłatnej opieki, wystarczy podać numer PESEL i okazać dokument tożsamości w rejestracji placówki medycznej.

Kto ma prawo do świadczeń z NFZ?

Z bezpłatnego leczenia mogą korzystać osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym m.in. pracownicy etatowi, przedsiębiorcy, emeryci, renciści czy osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Uprawnieni są także członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia.

Do ubezpieczenia można zgłosić m.in. małżonka, dzieci (z określonymi limitami wieku), a także wstępnych pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Dziadkowie mogą zgłosić wnuka, jeśli rodzice nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kiedy wygasa prawo do leczenia?

W większości przypadków prawo do świadczeń ustaje po 30 dniach od wygaśnięcia tytułu do ubezpieczenia. Dotyczy to m.in. zakończenia umowy o pracę, zawieszenia działalności gospodarczej czy przebywania na urlopie bezpłatnym.

Przepisy przewidują jednak wyjątki. Absolwenci szkół ponadpodstawowych zachowują prawo do świadczeń przez 6 miesięcy od zakończenia nauki. W przypadku ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów okres ochronny wynosi 4 miesiące. Osoby z zawieszonym prawem do renty socjalnej zachowują świadczenia przez 90 dni od ustania ubezpieczenia.

Co zrobić, gdy ubezpieczenie wygasło?

Istnieje możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia. Można to zrobić w ciągu 30 dni od skorzystania ze świadczenia lub w ciągu 30 dni od momentu powiadomienia przez NFZ o rozpoczęciu dochodzenia kosztów. Po skutecznym zgłoszeniu pacjent nie ponosi kosztów leczenia.

Osoby, które utraciły prawo do świadczeń, mogą również ubezpieczyć się dobrowolnie albo zostać zgłoszone jako członek rodziny.

Prawo do leczenia finansowanego ze środków publicznych zależy od aktualnego statusu ubezpieczeniowego. Wystarczy miesiąc bez tytułu do ubezpieczenia, by stracić ochronę i narazić się na konieczność pokrycia kosztów świadczeń medycznych z własnej kieszeni.

Dziura w NFZ będzie coraz większa. Wiceprezes NFZ: To trzeba zmienić

