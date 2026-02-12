Klienci T-Mobile dostaną rekompensaty. Kluczowa nieterminowa płatność

Kwestia nieterminowej płatności nie powinna mieć wpływu na wysokość opłat abonamentowych na kolejnych fakturach.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK wydał decyzję zobowiązującą społkę T-Mobile do przyznania klientom rekompensaty w związku z utratą rabatu, gdy spóźnili się z zapłatą rachunku.

T-Mobile odbierał rabat za każda usługę

T-Mobile oferował 5-złotową zniżkę za korzystanie m.in. z elektronicznych faktur i terminowe płatności. jeśli klient upierał się przy papierowym rozliczeniu, rachunek był wyższy o 5 zł. jednak, zdaniem Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, brak terminowej płatności nie powinnien mieć wpływu na wysokość opłat abonamentowych na kolejnych fakturach.

Tymczasem nawet niewielkie spóźnienie w zapłacie rachunku od T-Mobile powodowało utratę zniżki także wówczas, gdy zaległość dotyczyła innej opłaty niż abonament, ujętej na tej samej fakturze (np. za usługę premium). Jak tłumaczy Urząd, jeśli na jednym rachunku rozliczane były dwa numery telefonów, dostęp do internetu i dostęp do telewizji, a konsument zapłacił po terminie, wówczas na kolejnej fakturze do miesięcznej opłaty doliczana była wartość utraconego 5 złotowego rabatu za każdą usługę i dla każdego numeru – łącznie 20 zł.

Podwójna kara od T-Mobile

Co więcej, niezależnie od cofnięcia rabatu, T-Mobile naliczał odsetki za opóźnienie w regulowaniu faktury, czyli karał konsumenta podwójnie. Tym samym mechanizm utraty rabatu działał dodatkowo jak niedozwolona kara umowna.

- Klienci są zobowiązani do terminowego regulowania zobowiązań i prawo przewiduje konkretne konsekwencje niewywiązywania się z tego obowiązku. Nie należy do nich zabieranie rabatów i doliczanie ich wartości do miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę. Taka praktyka to nieuczciwa sankcja w rękach przedsiębiorców. Narusza prawo i godzi w interesy konsumentów – uzasadnia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Urząd zobowiazał telekom do działania. Obecni i byli abonenci będą mieli do wyboru: albo zwrot pobranej kary umownej w wysokości określonej szczegółowo w decyzji, alebo voucher na urządzenia T-Mobile. Spółka pozytywnie rozpatrzy również reklamacje, które dotyczyły utraty rabatu z uwagi na nieterminową płatność.

Jeśli obecni klienci nie zgłoszą się po należny zwrot, automatycznie otrzymają upust na kolejnych fakturach za swiadczone usługi telekomunikacyjne.

Czytaj też:

Ulga podatkowa za krew. Oddaną honorowo da się odliczyć za 2025