KAS nie interesuje się przelewami tylko na duże sumy. Małymi też

Był czas się przyzwyczaić i oswoić z realiami – Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) może monitorować transakcje finansowe bez wiedzy właściciela rachunku od 1 lipca 2022 roku.

Przepis ten zostały wprowadzony, aby ułatwić fiskusowi walkę z przestępczością skarbową. Od czterech lat dostęp do danych bankowych bez zgody właściciela ma prokuratura, sąd, policja, a także urzędy skarbowe (Krajowa Administracja Skarbowa) w ramach toczących się postępowań.

Co budzi niepokój skarbówki?

Za każdym razem, gdy fiskus ma podejrzenie, że podatnik naruszył przepisy podatkowe, może wszcząć kontrolę, którą w określonym zakresie przeprowadzi wyznaczona przez urząd osoba. Co budzi niepokój skarbówki? Mnóstwo spraw:

praca „na czarno”,

korzystanie z ulg podatkowych i odliczeń bez podstaw,

zaniżanie wartości transakcji i nieprawidłowości przy odprowadzaniu podatku PCC,

wynajem komuś mieszkania i brak podatku z tytułu najmu,

handel na portalach aukcyjnych (np. Allegro, OLX, Vinted itp.),

ukrywanie dochodów,

brak rozliczenia lub nieprawidłowo rozliczona darowizna

darowizna w gotówce zamiast przelewu na konto,

powtarzajace się przelewy na małe kwoty.

Co więcej, fiskus może weryfikować operacje bankowe nawet do pięciu lat wstecz.

Niby można dużo, bo 36 120 zł, ale w ciągu 5 lat!

Nie tylko duże jednorazowe pzrelewy podlegają nadzorowi skarbówki. Seria regularnych przelewów na mniejsze kwoty także może wzbudzić podejrzenia, zwłaszcza gdy ich łączna suma sugeruje istnienie nieujawnionego dochodu.

Jeżeli na konto regularnie wpływają pieniądze bez widocznego związku z jej źródłem dochodu, urząd skarbowy zażąda wyjaśnień. W przypadku podejrzenia prania pieniędzy lub innej nielegalnej działalności, Urząd Skarbowy ma prawo tymczasowo zablokować transakcję na okres do 72 godzin. Jeśli uzna, że istnieje ryzyko naruszenia przepisów, blokada może zostać wydłużona nawet do 3 miesięcy.

Przelewy, które nie budzą podejrzeń są dokładnie opisane, a wszelkie darowizny najlepiej po prostu zgłosić urzędowi skarbowemu. Warto zapisywać sobie kwoty przelewów w kręgu rodzinnym, ponieważ dozwolona kwota to co prawda 36 120 zł, ale w ciągu 5 lat.

