DGP: ZUS wypłaci 100-latkom fortunę

Świadczenie honorowe to dożywotni dodatek pieniężny przyznawany osobom, które ukończyły 100 lat. Nie zastępuje on emerytury, a stanowi dla niej uzupełnienie. Nie wszyscy mają świadomość, że dodatek ten wypłacany jest w Polsce od przeszło 50 lat. Dopiero jednak od roku jest on regulowany ustawowo.

Świadczenie honorowe wzrośnie o 350 zł

W obowiązującej od stycznia 2025 roku ustawie zaszła istotna zmiana w stosunku do wcześniejszych zasad. Od marca ubiegłego roku świadczenie honorowe jest bowiem waloryzowane, tak jak emerytura czy renta. Wcześniej raz przyznana 100-latkowi kwota obowiązywała do jego śmierci.

Obecnie świadczenie honorowe wynosi 6 589,67 zł brutto. Po marcowej waloryzacji będzie to 6938,92 zł brutto, czyli o blisko 350 zł więcej niż dotychczas. Ilu seniorów otrzyma swoiste 7000 plus? Z ostatnich danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że grupa 100-latków w Polsce przekroczyła 4 tysiące i w zdecydowanej większości są to kobiety. To dwa razy więcej niż w 2018 roku, kiedy to uprawnionych do świadczenia honorowego było ok. 2 tysiące osób. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 15 lat liczba 100-latków w Polsce przekroczy 20 tysięcy.

Jak zauważa „Dziennik Gazeta Prawna”, nowe regulacje uprościły procedury, dzięki czemu większość uprawnionych nie musi podejmować żadnych działań formalnych. W zdecydowanej większości przypadków ZUS przyznaje świadczenie z urzędu. Dotyczy to w szczególności osób, które już pobierają emeryturę lub rentę z ZUS albo KRUS. Wniosek będą natomiast musiały złożyć ci, którzy nie pobierają emerytury ani renty, nie są objęci systemem ubezpieczeniowym (np. przez całe życie pracowały bez formalnego zatrudnienia), nie otrzymują świadczeń z ZUS ani KRUS. Osoby te będą musiały wypełnić formularz ESH i złożyć go w ZUS. Konieczne będzie przy tym dołączenie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia (np. odpisu aktu urodzenia). Dopiero po złożeniu wniosku i weryfikacji dokumentów świadczenie zostanie przyznane przez ZUS.

