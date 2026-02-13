Spóźnisz się z pensją? Kara nawet 45 tys. zł

Od 27 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzeń. Zgodnie ze znowelizowanym art. 85 Kodeksu pracy, pensja wypłacana raz w miesiącu musi zostać przekazana pracownikowi nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Oznacza to, że pracodawcy mają obowiązek rozliczyć wynagrodzenie „z dołu”, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, jednak maksymalnie do 10. dnia kolejnego miesiąca.

Nowy termin

Nowy termin dotyczy wszystkich zatrudnionych, także osób rozpoczynających pracę. Jeśli ustalony dzień wypłaty przypada w dzień wolny od pracy, pracodawca musi przekazać środki wcześniej – w dniu poprzedzającym.

Zmiany wynikają z wdrożenia unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2022 r., która dotyczy minimalnego wynagrodzenia. Polska zaimplementowała ją z opóźnieniem, a nowelizacja Kodeksu pracy weszła w życie w styczniu 2026 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazywało, że większość firm wypłaca pensje terminowo, jednak zdarzają się przypadki opóźnień. Problemy często dotyczą pierwszych wynagrodzeń nowo zatrudnionych pracowników. Nowe przepisy mają ograniczyć takie sytuacje.

Kary za niskie pensje

Uregulowano również kwestie sankcji. Za wypłatę wynagrodzenia niższego niż obowiązująca minimalna stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych lub za niewypłacenie wynagrodzenia grozi kara grzywny od 1500 zł do 45 tys. zł. Górna granica została podniesiona z 30 tys. zł do 45 tys. zł.

Kodeks pracy przypomina także o bezwzględnym zakazie zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia. Pracownik nie może przenieść tego prawa na inną osobę. Wyjątkiem jest możliwość wypłaty pensji do rąk małżonka pozostającego we wspólnym pożyciu – dobrowolnie lub na podstawie orzeczenia sądu.

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę przy pełnym etacie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto. Nowe przepisy dotyczące terminów wypłat oraz wyższe kary mają wzmocnić ochronę pracowników i zagwarantować terminowe przekazywanie należnych środków.

