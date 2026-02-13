Parkujesz jak zawsze, a system liczy każdą minutę. Duże zmiany pod sklepami

Na parkingach przy wybranych sklepach Lidl wprowadzono nowe zasady postoju. Zamiast tradycyjnych parkometrów działa system automatycznego monitoringu, który rejestruje wjazd i wyjazd pojazdów. Takie rozwiązanie funkcjonuje m.in. w Lęborku.

Z parkingów zniknęły urządzenia do pobierania biletów. Kierowcy nie muszą już podchodzić do parkometrów ani umieszczać potwierdzenia za szybą. Cały proces odbywa się automatycznie – bez udziału użytkownika.

Jak działa nowy system parkowania?

Nowe rozwiązanie opiera się na kamerach wyposażonych w technologię automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. W momencie wjazdu system zapisuje numer rejestracyjny pojazdu oraz godzinę rozpoczęcia postoju. Analogicznie rejestrowany jest moment opuszczenia parkingu.

Na podstawie tych danych system oblicza czas przebywania auta na terenie parkingu. Elektroniczny pomiar eliminuje konieczność korzystania z fizycznych urządzeń i – według założeń – ma usprawnić obsługę klientów.

Limit 90 minut i dodatkowa opłata

Nowe zasady oznaczają jednak konkretne ograniczenia. Maksymalny czas postoju przy sklepie wynosi 90 minut. Przekroczenie tego limitu może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty.

Na parkingu obowiązują także standardowe reguły organizacyjne. Pojazdy powinny poruszać się z prędkością do 10 km/h, parkować wyłącznie w wyznaczonych miejscach i nie utrudniać ruchu innym użytkownikom.

Szerszy trend w handlu

Rozwiązanie zastosowane w Lęborku wpisuje się w szerszy kierunek zmian w handlu detalicznym. Coraz więcej sieci handlowych testuje systemy oparte na monitoringu oraz automatycznym naliczaniu czasu postoju, rezygnując z tradycyjnych parkometrów.

Nowy model parkowania oznacza koniec papierowych biletów, ale jednocześnie wymaga większej uwagi ze strony kierowców. Choć proces odbywa się bezobsługowo, to odpowiedzialność za pilnowanie limitu 90 minut pozostaje po stronie użytkownika parkingu.

Czytaj też:

Mandat od właściciela parkingu? Na to nie może już sobie pozwolićCzytaj też:

Mandat, punkty karne, holowanie. Co grozi za parkowanie przed cudzym domem?