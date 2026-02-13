Mamy nowego milionera. Polak zgarnął gigantyczną kwotę w Lotto!

Tegoroczne pasmo „szóstek” staje się powoli tradycją losowań Totalizatora Sportowego. Wczorajsze Lotto ponownie zakończyło się główną wygraną.

Zwycięzca, który trafił wszystkie liczby, wzbogacił się o ponad 7,5 miliona złotych. To nie koniec dobrych wieści. Również w losowaniu Mini Lotto odnotowano wartą prawie pół miliona złotych „piątkę”.

Tylko wczorajsze losowanie Lotto Plus obyło się bez „szóstki”.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W czwartek, 12 lutego, w Lotto padła „szóstka” o wartości 7 676 570,20 zł.

Dodatkowe wygrane:

56 „piątek” – każda po 5 850,00 zł

2 982 „czwórki” – każda po 213,90 zł

55 324 „trójki” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”

W czwartkowym losowaniu Lotto Plus nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.

Dodatkowe wygrane:

35 „piątek” – każda po 3 500 zł

2 061 „czwórki” – każda po 100 zł

29 611 „trójki” – każda po 10 zł

W Mini Lotto aż dwie główne wygrane

Mini Lotto także z główną wygraną. Padła „piątka” o wartości 479 663,60 zł.

Dodatkowe wygrane:

364 „czwórki” – każda po 527,20 zł

11 918 „trójki” – każda po 24,20 zł

Wyniki Lotto – 12.02.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7313, które odbyło się 12 lutego 2026 roku, to:

11, 16, 33, 39, 42, 44

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 14 lutego 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 12.02.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7313 z 12 lutego 2026 roku to:

11, 24, 33, 39, 40, 43

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 14 lutego 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 12.02.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7228, które odbyło się 12 lutego 2026 roku, to:

3, 4, 7, 19, 27

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 13 lutego 2026 roku, o godzinie 22:00.

Fenomen Lotto

Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

