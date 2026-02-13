Zmiany na stacjach od 16 lutego. Tyle zapłacą kierowcy

W przyszłym tygodniu formalnie rusza ostatnia w tym roku tura ferii zimowych. Odpoczynek od szkoły będą mieli uczniowie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, a także Śląska. Dla wielu rodziców, których pociechy wyjeżdżają z pewnością istotne są prognozy dotyczące cen paliw na przyszły tydzień. Wydają się one dość optymistyczne.

Eksperci e-petrol.pl zwracają uwagę, że dla rynków międzynarodowych istotne mogą być wahania nastrojów związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Ostatnie wydarzenia pozwalają sądzić, że kolejne dni nie przyniosą podwyżkowych niespodzianek dla paliw tradycyjnych.

– W porównaniu z ubiegłą sobotą obecne ceny hurtowe paliw notują nieznaczne zmiany. Na dzień 13 lutego 2026 r. benzyna Pb98 kosztuje w rafineriach średnio 4837 zł/m sześc. i jest tańsza o 4 zł, cena Pb95 wynosi 4377 zł/m sześc. i jest to podwyżka o 7 zł, natomiast notowania oleju napędowego spadły do 4593 zł/m sześc., czyli o 28 zł poniżej poziomu z ostatniej soboty – wyliczają analitycy e-petrol.pl.

W porównaniu z końcówką poprzedniego tygodnia największą obniżkę, bo o 31 zł zanotował olej opałowy. Jego cena wynosi obecnie 3372 zł/m sześc.

Ceny paliw w przyszłym tygodniu

Ile w nadchodzącym tygodniu kierowcy zapłacą na stacjach paliw? Eksperci prognozują, że w dniach 16-22 lutego średnie ceny paliw na stacjach będą wykazywać niezbyt dynamiczną zmienność. Cena 98-oktanowej odmiany benzyny prawdopodobnie będzie wahać się pomiędzy 6,38–6,49 zł/l, natomiast popularna „95” może kosztować około 5,59–5,71 zł/l. Olej napędowy według prognoz utrzyma się w przedziale ok. 5,87–5,99 zł/l. Jedynym paliwem, które wskutek zwyżek cen hurtowych może odczuwalnie podrożeć jest autogaz. Przewidywany przez analityków e-petrol.pl przedział cenowy dla LPG to 2,68–2,76 zł/l.

