Era singli. Kto po śmierci odziedziczy ich niemałe majątki?

„Epidemia singlozy”, staje się coraz poważniejszym problemem zarówno w Polsce, jak i na świecie, ponieważ coraz więcej osób wybiera życie w pojedynkę. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej w 2021 roku oszacowali, że do 2030 roku aż 36 proc. populacji w Polsce będą stanowić single.

Bez względu na przyczyny, dla których coraz więcej osób podejmuje decyzję o życiu w pojedynkę, coraz ważniejsza będzie kwestia dziedziczenia.

Prawo już przewiduje kolejność dziedziczenia po singlach

Sprawa nie jest oczywista, ale i tu są zasady: jeśli osoba zmarła nie miała małżonka ani dzieci, spadek przypada rodzicom. W sytuacji, gdy jedno z rodziców nie żyje, jego część przechodzi na rodzeństwo zmarłego lub na ich potomków.

Gdy nie ma także bliższych krewnych, prawo przewiduje następującą kolejność:

Dziadkowie – jeśli rodzice i rodzeństwo zmarłego nie żyją, majątek trafia do dziadków. Jeśli któryś z nich zmarł, jego udział dziedziczą ich potomkowie (wujowie, ciotki, kuzyni).

Pasierbowie – mogą dziedziczyć w sytuacji, gdy nie ma żyjących dziadków ani ich potomków.

Skarb Państwa – jeśli nie znaleziono żadnych spadkobierców, cały majątek przechodzi na rzecz gminy ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub Skarbu Państwa.

Testament zapobiega problemom

Przekazania majątku można zaplanować jeszcze za życia. Aby uniknąć komplikacji warto sporządzić testament i regularnie aktualizować zapisy w przypadku zmian w życiu osobistym.

Brak planowania w tej materii może prowadzić do problemów formalnych i konfliktów rodzinnych. Sporządzenie testamentu to skuteczny sposób na określenie przyszłości swojego majątku i zapewnienie jego właściwego podziału. Zwłaszcza, że w otoczeniu singli mogą się znaleźć osoby niegodne dziedziczenia – dotyczy to np. osób, które dopuściły się przestępstw przeciwko spadkodawcy. Możliwe jest także podpisanie umowy notarialnej, która wyłącza potencjalnego spadkobiercę i jego potomków z dziedziczenia.

Każdy może również przekazać swój majątek organizacjom charytatywnym lub osobom bliskim, ale spoza kręgu spadkobierców ustawowych.

