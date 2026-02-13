Podatek Belki nareszcie da się obejść! Opłacalne oszczędzanie

Jest okazja – 52 proc. Polaków deklaruje, że w 2026 roku chce oszczędzać więcej niż dotychczas, a 40 proc. uczestników badania Finax „Financial Wellness Index” planuje poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Ci co już oszczędzają, robią to z myślą o konkretnych celach oraz na tak zwaną „białą godzinę”, czyli na to, co chcą, aby się wydarzyło. 34 proc. respondentów deklaruje, na przykład, chęć rozpoczęcia odkładania na emeryturę.

Rząd stworzył ku temu możliwość. 1 lipca 2026 roku wejdzie w życie nowy, dobrowolny rachunek inwestycyjny, który pozwoli uniknąć podatku Belki przy zyskach aż do 100 tys. zł.

OKI zmienia sytuację na rynku finansowym

Ministerstwo Finansów przeforsowało rządowy projekt likwidacji podatku Belki. Zaproponowano utworzenie specjalnego konta OKI, które bedzie działać podobnie do IKE, IKZE, OIPE, PPE czy PPK i korzystać ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych – do z góry określonych limitów.

OKI to dobrowolny, osobisty rachunek z możliwością swobodnych wpłat i wypłat. Celem jest zachęcenie obywateli do samodzielnego i długoterminowego inwestowania. Koncepcja została zainspirowana szwedzkim programem kont oszczędnościowo-inwestycyjnych ISK (Investeringssparkonto), wprowadzonym czternaście lat temu, który stał się jednym z kluczowych elementów szwedzkiej polityki wspierania oszczędności i inwestycji.

Zasady korzystania z OKI

Aby zachęcić Polaków do otwierania rachunków OKI, Urząd zaproponował zwolnienie z podatku od przychodów z kapitałów do kwoty 100 tys. zł – w odniesieniu do aktywów inwestycyjnych (akcje, obligacje czy fundusze).Aktywa oszczędnościowe, czyli lokaty, obligacje oszczędnościowe, gotówka, mają zostać zwolnione z podatku do 25 tys. zł.

Część kapitału przekraczająca owe limity będzie nadal opodatkowana – według stawki 0,8–0,9 proc. Podatek będzie naliczany od sumy wartości przekraczających wskazane progi. - Chciałbym, żeby w ciągu pierwszych trzech lat do OKI trafiło od 60 do 100 mld zł. Wówczas uznałbym, że program cieszy się dostatecznie dużym zainteresowaniem Polaków – zwierzył się mediom minister finansów Andrzej Domański

