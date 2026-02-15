Nie zapomnij! Darowizny, które da się za 2025 rok odliczyć od podatku

Przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, lubelskiego i śląskiego, którzy ze względu na wysokie dochody musieli co roku płacić fiskusowi wysoki podatek dochodowy, postanowili wykorzystać możliwość odpisu od podatku z tytułu darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze, bo wówczas jej odliczenia nie ogranicza żaden limit.

Przestępczy mechanizm był zaskakująco prosty: po wpłynięciu określonych kwot na rachunek parafii, ksiądz dokonywał gotówkowych wypłat z rachunku i po potrąceniu z każdej kwoty swojej prowizji, resztę zwracał darczyńcom – około 90 proc. pierwotnie wpłaconej kwoty. Dzięki temu kościelni „darczyńcy” płacili mniejsze kwoty należnego podatku lub legalnie otrzymywali zwrot nadpłaty. W ten prosty sposób Skarb Państwa stracił ponad 2,5 mln zł, ale z tego rodzaju darowizny wciąż można korzystać. I nie tylko z tego jednego.

Limit 6 proc. czyli dokladnie ile?

Pomijając cele charytatywno-opiekuńcze, pozostałe darowizny w PIT to odliczenie od dochodu (lub przychodu w przypadku ryczałtu) do wysokości 6 proc. rocznego dochodu podatnika. Tym samym, jeśli roczny dochód wynosi 100 tys. zł, maksymalna kwota sumy darowizn do odliczenia to 6 tys. zł.

Z ulgi można skorzystać, jeżeli została przekazana na cele, które są określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, np. na:

wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,

działalność charytatywną i na rzecz osób niepełnosprawnych,

ochronę i promocję zdrowia,

naukę, szkolnictwo wyższe i edukację.

Co konkretnie można odliczyć jako darowiznę?

Limit 6 proc. jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele:

1. Kultu religijnego – to darowizny na rzecz kościołów i związków wyznaniowych na budowę i remont świątyń, zakup wyposażenia oraz przedmiotów liturgicznych. W tym typie mieszczą się także przelewy na Telewizję Trwam i Radio Maryja.

2. Honorowego krwiodawstwa – każda wizyta w punkcie krwiodawstwa, podczas której oddaje się standardowe 450 ml, generuje konkretną kwotę do odliczenia od podatku dochodowego. Kwotę darowizny oblicza się mnożąc ilość oddanej honorowo krwi lub jej składnika (bez stosowania przelicznika) przez obowiązujący ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi przez 130 zł. Specjalne stawki, nawet do 500 zł za litr, dotyczą tylko rzadkich grup krwi. Podobnie jest w przypadku darczyńców, którzy poddają się zabiegowi uodparniania lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych.

3. Kształcenia zawodowego – to darowizny na rzecz publicznych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w formie, np: materiałów dydaktycznych.

4. Odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie – dowodem jest po prostu wpłata na odpowiedni rachunek bankowy.

Ulgę wykazuje się w zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-37lub PIT-28, do którego dołącza się załącznikPIT O, czyli informację o odliczeniach. To czego nie można odliczyć od podatku to darowizn na rzecz osób fizycznych i uczestnictwa w indywidualnych zbiórkach na prywatnych kontach.

