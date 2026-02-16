19 tys. osób wzywanych do zapłaty zaległego podatku. Za mieszkanie

Nie jest miło otrzymać wezwanie do zapłaty zaległego podatku, kiedy jesteśmy przekonani, że dopełniliśmy formalności. A jednak w takiej sytuacji znalazło się już 19 tysięcy osób, za transakcję sprzed wielu lat.

Powodem wezwania jest sprzedaż mieszkania i brak oświadczenia o uldze meldunkowej, czyli o zwolnieniu z 19 proc. podatku dochodowego (PIT) ze sprzedaży nieruchomości (mieszkania, domu, działki) dokonanej przed upływem 5 lat od jej nabycia.

Ulga mieszkaniowa sprawia kłopot korzystającym

„Podatek trzeba zapłacić, jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym te nieruchomości lub prawa zostały nabyte”- to oficjalna informacja ze strony podatki.gov.pl. Ustawodawca przewidział furtkę dla osób, które środki ze sprzedaży nieruchomości przeznaczają na własne cele mieszkaniowe, czyli np. zakup kolejnej nieruchomości, spłatę kredytu, zakup mebli lub sprzętu. Warunkiem jest poniesienie tych wydatków w ciągu trzech lat od sprzedaży.

Ale uwaga – z jednej strony do całkowitego zwolnienia z podatku prawo ma osoba, która całość kwoty przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Z drugiej strony – ulgi nie dostaną jednak osoby, które mają już jedną nieruchomość.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie obowiązuje?

Problem mają osoby, które sprzedały nieruchomość w ciągu pięciu lat od zakupu lub jej wybudowania, ale nie złożyli oni oświadczenia o meldunku.

Między 1 stycznia 2007 roku a końcem grudnia 2008 roku obowiązywały podchwytliwe przepisy. Aby skorzystać z bonifikaty, trzeba było być zameldowanym na pobyt stały w sprzedawanych lokalach przez okres 12 miesięcy przed datą ich zbycia i jeszcze złożyć oświadczenie o chęci wykorzystania zwolnienia. Teraz 19 tys. osób dostało wezwania ze skarbówki, ponieważ nie złożyli oni oświadczenia o meldunku! Urząd Skarbowy wysyła wezwania do zapłaty na kwoty od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Chociaż Trybunał Konstytucyjny stoi na stanowisku, że Urząd miał możliwość samodzielnego sprawdzenia meldunku, to wyrok nie został opublikowany, więc formalnie nie obowiązuje.

