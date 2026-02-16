7 lat przerwy i Wielka Brytania znowu w Erasmusie. Zawodowa szansa

Przede wszystkim będzie więcej pieniędzy w programie Erasmus+. Na lata 2028–2034 Unia Europejska planuje zwiększyć budżet do blisko 41 mld euro, czyli niemal o połowę. Poprzedni to 26,2 mld euro (w latach 2021–2027).

W styczniu 2027 roku studenci, nauczyciele akademiccy i uczelnie z Wielkiej Brytanii powrócą do programu Erasmus+ po przerwie spowodowanej opuszczeniem Unii Europejskiej. Będą mogli spędzić rok na europejskich uczelniach w ramach swoich programów studiów, bez dodatkowych opłat. Analogicznie, studenci z Europy – w tym z Polski – będą mogli odbyć część studiów w Wielkiej Brytanii. Skąd ta zmiana?

Wpływ międzynarodowej wymiany na zatrudnienie

Rząd Wielkiej Brytanii już podał, że jej wkład finansowy do programu Erasmus+ wyniesie około 570 mln funtów (2,730 mln złotych) na rok akademicki 2027/2028, i jest kwota z 30 proc. zniżką. Z szacunków wynika, że z programu będzie mogło skorzystać około 100 tys. osób. Warto zaznaczyć, że porozumienie obejmuje wyłącznie rok akademicki 2027–2028, a ewentualny dalszy udział Wielkiej Brytanii będzie zależał od zawarcia koljenych umów.

To ważne, bo jak się szybko okazało studenci pochodzący z mniej uprzywilejowanych środowisk, którzy studiowali za granicą, mieli wyższy średni wskaźnik zatrudnienia na poziomie zawodowym w ciągu pięciu lat (70,2 proc.) niż ci, którzy nie mieli takiej możliwości (68,3 proc.) – to wnioski z ubiegłorocznych danych Universities UK International, na które teraz powołuje się brytyjski rząd.

Wielka Brytania popełniła kosztowny w skutkach błąd

Jak informuje BBC, Wielka Brytania mogła pozostać w programie Erasmus po brexicie, jednak ówczesny premier Boris Johnson stwierdził, że program nie zapewnia odpowiedniego stosunku jakości do ceny. Rząd argumentował, że przed Brexitem do Wielkiej Brytanii przyjeżdżało ponad dwa razy więcej studentów z UE niż Brytyjczyków wyjeżdżało na studia do Europy, co oznaczało netto koszt dla brytyjskiego podatnika.

W 2020 roku, czyli w ostatnim roku udziału Wielkiej Brytanii w Erasmusie, program otrzymał 144 mln euro (600 mln zł) finansowania z UE, umożliwiając udział łącznie 55 700 osobom w projektach Erasmusa. Wielka Brytania wysłała wtedy 9 900 studentów i stażystów do innych krajów, a 16 100 osób przyjechało do niej z zagranicy.

Od 2021 roku europejscy studenci, w tym z Polski, muszą płacić wyższe czesne niż studenci krajowi. Stracili też dostęp do systemu finansowania studiów w Wielkiej Brytanii, który pomagał pokryć koszty nauki.

