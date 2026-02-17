Te pułapki omiń. Ulga mieszkaniowa w PIT za 2025 rok i 2026

Ulga mieszkaniowa w 2025 roku (rozliczana w PIT-39) pozwala uniknąć 19 proc. podatku dochodowego po sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat (liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości), jeśli uzyskane środki zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe w ciągu 3 lat (do końca roku).

Jest warta gry, ponieważ obejmuje zakup nowego mieszkania lub domu, remont, budowę oraz nawet spłatę kredytu. W skrócie chodzi o tzw. „własne cele mieszkaniowe”, czyli konkretnie:

zakup mieszkania, domu, gruntu, a także spółdzielczego prawa do lokalu,

budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont własnego domu/mieszkania,

kupno działki budowalnej – ale pod warunkiem budowy domu, który będzie podatnikowi służył do celów mieszkaniowych,

spłata kredytu hipotecznego (wraz z odsetkami) zaciągniętego na nową nieruchomość.

wykończenie mieszkania, zakup mebli i sprzętu AGD (trwale związanych z nieruchomością, np. zabudowa kuchenna, okna, drzwi, oświetlenie czy instalacje),

budowa ogrodzenia lub podjazdu.

Ula podatkowa dla młodych i dla seniorów

Zgodnie z przepisami, wydatki muszą być poniesione w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży. Dla osób, które sprzedały dom lub mieszkanie w 2025 roku, termin upłynie 31 grudnia 2028 roku. Czas na złożenie PIT- 39 za 2025 rok to 30 kwietnia 2026 roku.

Uwaga! Osoby, które mają więcej niż jedną nieruchomość mieszkalną tracą możliwość skorzystania z ulgi. Wyjątkiem jest spadek, który wchodzi do współnego majątku małżonków.

Z ulgi mogą skorzystać zarówno osoby młode, jak i seniorzy – wiek nie jest kryterium.

Nieruchomość za granicą się liczy? Tak

Ulga mieszkaniowa działa w określony sposób: kto wyda na własne cele mieszkaniowe cały dochód ze sprzedaży nieruchomości, ma ulgę w wymiarze 100 proc. i wówczas płaci 0 zł podatku. Jeśli nie cały dochód zostanie wykorzystany, to pozostała część zostanie opodatkowana zgodnie z przepisami, czyli 19 proc.

Trzeba również pamietać, że sam PIT- 39 nie wystarczy. Trzeba do niego dołączyć szereg dokumentów, w zależności od wybranej ścieżki:

umowę sprzedaży nieruchomości – akt notarialny,

umowę kupna nowej nieruchomości albo działki, na której stanie dom,

potwierdzenia przelewu,

imienne rachunki i faktury za remont lub zakup AGD,

umowę na kredyt hipoteczny i harmonogram spłat (także z nadpłatami),

wpisy w księdze wieczystej, pozwolenie na budowę, itd.

Przepisy dopuszczają także kupno nierychomości w innym kraju, ale na całym swiecie, tylko w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii.

Przepisy za 2026 rok się nie zmienią. Mimo zapowiedzi Ministerstwa Finansów, projekt zmian nie przeszedł pewłnych etapów prac legislacyjnych. Pozostały czas jest zbyt krótki, by ustawa przeszła pełną ścieżkę sejmową, senacką i została podpisana przez prezydenta, dlatego nowelizacja nie ma szans na wejście w życie od początku 2026 roku.

