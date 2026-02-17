Niedoceniana ulga dla 4 mln osób! A te wydatki są w dodatku nielimitowane

Każdy, kto szuka oszczędności powinien dobrze się zastanowić nad możliwością skorzystania z tej ulgi, bo prawdopodobnie łatwo znajdzie korzystne wyjście dla siebie. Ta ulga za 2025 rok obejmuje wszystkie grupy wiekowe i dotyczy blisko blisko 3,9 mln osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Nie jest tajemnicą, że największa część grupy osób z niepełnosprawnością to seniorzy – około 3 mln osób, i to oni mogą na wielu wydatkach z 2025 roku zaoszczędzić. Oni i osoby, ktore się nimi opiekują. A podstawą są poprostu faktury, rachunki, paragony.

Ulga na zdrowie jest bardzo pojemna

Według danych GUS, ryzyko niepełnosprawności drastycznie rośnie wraz z wiekiem. W grupie wiekowej 60-69 lat odsetek osób z orzeczeniem o niepełnosprawności wynosi około 20-25 proc., natomiast w grupie 80+ przekracza 50-60 proc. Z myślą o takich osobach skonstruowano ulgę rehabilitacyjną, która pozwala oszczędzić na niezbędnych wydatkach związanych ze zdrowiem, które są przecież bardzo kosztowne.

Ulga rehabilitacyjna jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, dla osób, którym przyznano rentę i dla osób utrzymujących osoby niepełnosprawne, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 22 546,92 zł, w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatkami związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. A to jest pojemny worek!

W dodatku do tej kwoty NIE ZALICZA SIĘ wielu otrzymywanych świadczeń: alimentów na rzecz dzieci, świadczenia uzupełniającego, dodatku energetycznego, osłonowego, węglowego lub elektrycznego, refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, zasiłku pielęgnacyjnego oraz tzw. „trzynastki”, więc nie trzeba się obawiać przekroczenia progu dochodowego.

Co można odliczyć od dochodu za 2025 rok bez limitu?

Bardzo dużo! Bo wydatki nielimitowane nie mają górnej granicy kwotowej – odliczeniu podlega po prostu całość nakładów finansowych poniesionych w 2025 roku. Co konkrtenie? Na przykład wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, wydatki na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, na pewno wydatki na zakup, naprawę i najem sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyrobów medycznych.

To nie koniec! Do odliczenia jest także koszt odpłatnego pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatnego pobytu w sanatorium, również w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także z opiekunem.

W kolejce do odliczenia sa jeszcze wydatki na zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne, opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną podczas przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa, wydatki na opłacenie tłumacza języka migowego, na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, na przewóz karetką transportu sanitarnego i środkami transportu publicznego zwiazane zpobytem w sanatorium, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładach rehabilitacji leczniczej, w zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

W ramach tej ulgi można też odliczyć wydatki kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dla dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia, i oczywiśce wydatki związane z transportem publicznym na ten cel.

Uwaga! W ramach ulgi rehabilitacyjnej NIE MOŻNA odliczyć wydatków, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł, na przykład z funduszy PFRON, czy ZFRON.

Czytaj też:

19 tys. osób wzywanych do zapłaty zaległego podatku. Za mieszkanieCzytaj też:

Wyższy pierwszy próg podatkowy! Klasa średnia i single odetchną