Nowe przepisy weszły po cichu. Wszyscy zobaczą to przy zakupach

Od wtorku 17 lutego 2026 r. w sklepach obowiązują nowe przepisy dotyczące oznaczania owoców i warzyw. Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa, wszystkie świeże produkty sprzedawane luzem muszą być opatrzone wyraźną flagą państwa pochodzenia. Wymóg dotyczy towarów wprowadzanych do obrotu od tej daty. Produkty, które trafiły do sprzedaży wcześniej, mogą być oferowane bez dodatkowego oznaczenia do czasu wyczerpania zapasów.

Nowe zasady oznaczania

Do tej pory — zgodnie z regulacjami unijnymi — wystarczała informacja tekstowa o kraju pochodzenia. Teraz sprzedawcy muszą umieszczać również czytelny symbol graficzny. Flaga ma znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie produktu, w sposób widoczny i niewprowadzający konsumentów w błąd. Obowiązek obejmuje świeże owoce i warzywa sprzedawane luzem, pakowane na życzenie klienta oraz przygotowywane do bezpośredniej sprzedaży.

Ministerstwo Rolnictwa podkreśla, że zmiana ma charakter stały. Celem nowych przepisów jest zwiększenie przejrzystości rynku oraz zapewnienie kupującym pełniejszej informacji o pochodzeniu żywności – zarówno w formie tekstowej, jak i graficznej. Jak wskazał minister rolnictwa Czesław Krajewski, konsument powinien mieć jasną i jednoznaczną wiedzę o tym, skąd pochodzi produkt znajdujący się na sklepowej półce.

Podobne rozwiązania funkcjonują już w Polsce. Od 2019 r. obowiązek oznaczania kraju pochodzenia dotyczy ziemniaków, a od 2020 r. również mięsa sprzedawanego luzem.

Zastrzeżenia handlowców

Nowe regulacje budzą jednak zastrzeżenia wśród sieci handlowych zrzeszonych w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD). Organizacja zwraca uwagę, że dodatkowe „flagowanie” może podnieść koszty działalności i wpłynąć na ceny dla klientów. Szacowany koszt wdrożenia nowych oznaczeń w dużych sieciach handlowych to około 17 mln zł. Zdaniem przedstawicieli handlu istniejące oznaczenie „Produkt Polski” jest już czytelne, a wprowadzenie flag może prowadzić do pomyłek i powielania informacji o kraju pochodzenia.

Od 17 lutego klienci robiący zakupy muszą więc przyzwyczaić się do nowych zasad oznaczania owoców i warzyw. Flaga kraju pochodzenia stanie się stałym elementem ekspozycji świeżych produktów w sklepach.

