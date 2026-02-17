Straż Miejska rekrutuje. 5 tys. zł brutto na start i solidne dodatki

Straż Miejska w Szczecinie ogłosiła nabór na stanowisko strażnika miejskiego – aplikanta. Z opublikowanego ogłoszenia wynika, że obecnie poszukiwane są cztery osoby. Kandydaci muszą spełnić określone wymogi formalne oraz zdrowotne, a w zamian mogą liczyć na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 tys. zł brutto miesięcznie.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które ukończyły 21 lat, posiadają polskie obywatelstwo oraz co najmniej średnie wykształcenie. Wymagana jest również pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. Kandydaci powinni być niekarani, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz cieszyć się nienaganną opinią. Istotna jest także sprawność fizyczna i psychiczna, pozwalająca na wykonywanie obowiązków w terenie.

W ogłoszeniu wskazano także dodatkowe atuty, które mogą zwiększyć szanse w procesie naboru. Mile widziane jest prawo jazdy kategorii B, dobra znajomość topografii Szczecina, znajomość języka obcego oraz umiejętność pracy w warunkach długotrwałego stresu.

Pensja strażnika

Osoby przyjęte do pracy otrzymają wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 tys. zł brutto. To jednak nie wszystko. Do pensji dochodzą dodatkowe składniki, w tym tzw. trzynasta pensja, premie oraz nagrody uznaniowe. Przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę, uzależniony od stażu, a także dodatek za godziny nocne zgodnie z regulaminem wynagradzania.

W pakiecie benefitów wymieniono świadczenia socjalne oraz możliwość bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Ogłoszenie jasno określa warunki zatrudnienia i zakres oczekiwań wobec kandydatów, a rekrutacja dotyczy czterech wolnych etatów.

