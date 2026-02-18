Polacy ograniczeni w dostępie do własnych pieniędzy. 19 lutego wchodzą kolejne zmiany

Od wielu lat w Polsce kurczy się liczba bankomatów, w których można wybrać gotówkę. Jeśli nie jesteśmy klientem banku, z którego wypłacamy gotówkę, należy się liczyć z dodatkowymi prowizjami od transakcji lub wypłaconej kwoty. Oprócz tego spada liczba placówek bankowych, w których można dokonać wypłaty pieniędzy.

Sytuację pogarsza również limit wypłaconych kwot podczas jednej transakcji, który systematycznie maleje. Nie widzi więc fakt, że wprowadzony przez największego operatora bankomatów limit, wzbudził ogromne rozczarowanie konsumentów.

Euronet zmniejsza limity, BLIK krytykuje

Spółka Euronet zdecydowała o drastycznym zmniejszeniu limitu pojedynczej wypłaty z bankomatu z 800 do 200 złotych. Decyzję tę wprost krytykuje operator BLIKA.

„Z perspektywy użytkowników BLIKA zmniejszenie kwoty pojedynczej wypłaty w bankomatach sieci Euronet z 800 zł do 200 zł to istotne obniżenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji” – czytamy w opinii Polskiego Standardu Płatności S.A.

Polski Standard Płatności (BLIK) krytykuje Euronet

Polski Standard Płatności jest operatorem BLIKA. To polskie przedsiębiorstwo odpowiedzialne za rozwój systemu płatności BLIK, które założone 13 stycznia 2014 r.

„Pragniemy uspokoić i poinformować naszych użytkowników, że tego typu ograniczenia kwotowe nie są narzucane przez innych operatorów bankomatów, sieci własne banków oraz przez polskie sieci sklepów detalicznych udostępniających możliwość wypłaty gotówki w kasie sklepu” – czytamy w komunikacie.

Spór Euronetu z BLIKIEM

Decyzja Euronet Polska o nałożeniu limitów na transakcje mobilne to wynik braku porozumienia finansowego z operatorem systemu BLIK. Zmiana ta uderza bezpośrednio w nawyki konsumenckie dużej grupy klientów, ograniczając dostęp do gotówki osobom preferującym nowoczesne rozwiązania, które nie wymagają posiadania karty.

„Wprowadzenie zmiany limitu dla wypłaty gotówki realizowanych kodem BLIK jest niezbędne do ograniczenia strat finansowych Euronet Polska, generowanych przez te transakcje. Obecnie – zgodnie z publicznie dostępnymi analizami, są one realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą” – podsumowuje w komunikacie Euronet Polska.

Liczba bankomatów w Polsce

Z najnowszych danych wynika, że na polskim rynku działa obecnie ponad 20 tysięcy bankomatów, w których można wypłacać gotówkę. Nie we wszystkich bankomatach można jednak dokonywać wypłat za pomocą BLIKA. Operator BLIK wskazuje, że możliwa jest wypłata gotówki za pomocą BLIKA w 13 tys. bankomatów, w tym w ponad 8 tys. bankomatów należy do sieci własnych banków, w których limit nie został zmniejszony. Wypłat gotówkowych można również dokonywać w sklepach Żabka oraz Dino.

