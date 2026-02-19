Miliony seniorów bez wsparcia? Głosy o skandalu po zmianach w popularnym świadczeniu

Trwają prace nad ustawą o bonie senioralnym. Projekt obecnie jest na etapie rządowym. Świadczenie ma być w formie przelewu na konto, czy dodatku do emerytury tylko będzie można z niego skorzystać w formie usług opiekuńczych finansowanych do określonej kwoty. Świadczenie ma maksymalnie wynosić 2 150 złotych miesięcznie – podaje „Gazeta Prawna”. Bon senioralny będzie obowiązywać od 75., a nie 80. roku życia.

Świadczenie będzie skierowane do osób, których próg dochodowy wyniesie 3 410 zł brutto miesięcznie, co budzi kontrowersje. Eksperci wskazują bowiem, że wysokość świadczenia emerytalnego nie zawsze odzwierciedla realne potrzeby zdrowotne czy opiekuńcze. Wniosek ws. bonu senioralnego ma składać zstępny, czyli najczęściej dziecko. Limit dochodowy obejmie również osobę składającą wniosek.

Burza po projekcie ustawy o bonie senioralnym. Samotni emeryci bez dzieci będą poszkodowani?

W przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód będzie musiał mieścić się w przedziale od 3,5 do 6,7 tysiąca zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód nie będzie mógł w sumie przekroczyć 10 tys. zł. To rozwiązanie ma przeciwdziałać rezygnacji z pracy z powodu opieki nad osobą starszą. Przez to seniorzy bez zstępnych lub w rodzinach niespełniających kryteriów dochodowych, czyli samotni emeryci powyżej 75. roku życia bez dzieci, mogą zostać wyłączeni z programu.

Wysokość wsparcia będzie uzależniona od konkretnej liczby godzin usług. Dla osób o najwyższym poziomie niesamodzielności będzie ono wynosić 50 godz. miesięcznie. Osobom o niższej liczbie punktów będzie przysługiwać od kilku do kilkunastu godz. miesięcznie. Bon ma być uzupełnieniem istniejących usług opiekuńczych, a nie ich zamiennikiem. Świadczenie ma nie być waloryzowane. Zgodnie z aktualnymi założeniami wnioski będzie można składać we wrześniu.

