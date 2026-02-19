Masz 55 lat? Do PPK nie trafisz automatycznie. Obowiązuje inna zasada

Wiek zatrudnionego ma istotne znaczenie przy przystępowaniu do Pracownicze Plany Kapitałowe. Zasady różnią się w zależności od tego, czy pracownik nie ukończył jeszcze 55 lat, czy przekroczył już tę granicę.

Kto może się zapisać do PPK?

Do programu można zapisać wyłącznie osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK, np. pracownika lub zleceniobiorcę podlegającego obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Warunkiem jest ukończenie 18 lat. Osoby, które nie mają jeszcze 55 lat, są zapisywane do PPK automatycznie – pracodawca zawiera w ich imieniu umowę o prowadzenie PPK, o ile nie złożą deklaracji rezygnacji z wpłat.

Inaczej wygląda sytuacja po ukończeniu 55 lat. W takim przypadku pracownika nie można zapisać do PPK bez jego inicjatywy. Aby zostać uczestnikiem programu, musi on złożyć wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Po ukończeniu 70 lat zapisanie do programu nie jest już możliwe.

Co istotne, po skutecznym zapisaniu się do PPK, uczestnik może gromadzić środki bez względu na wiek. Samo osiągnięcie 60. czy 70. roku życia nie powoduje automatycznego wstrzymania wpłat. Pracodawca przestaje je przekazywać dopiero w momencie rozpoczęcia wypłaty środków po ukończeniu 60 lat.

Uczestnik w wieku 55+ może w każdej chwili złożyć deklarację rezygnacji z wpłat, a później – jeśli zmieni zdanie – ponownie złożyć wniosek o ich dokonywanie. Trzeba jednak pamiętać, że powrót do oszczędzania jest możliwy tylko do dnia poprzedzającego 70. urodziny. Złożenie wniosku po tej dacie nie spowoduje wznowienia wpłat.

Wypłata środków

Po ukończeniu 60 lat uczestnik może wypłacić środki na preferencyjnych zasadach. Jeśli 25 proc. otrzyma jednorazowo, a 75 proc. w co najmniej 120 miesięcznych ratach (lub całość w minimum 120 ratach), nie zapłaci podatku dochodowego. Rozpoczęcie wypłaty skutkuje jednak zakończeniem dalszych wpłat do PPK – nawet jeśli uczestnik posiada kilka rachunków.

Informację o rozpoczęciu wypłaty przekazuje instytucja finansowa, która prowadzi rachunek, a następnie trafia ona do pracodawcy oraz PFR. Od tego momentu podmiot zatrudniający nie oblicza i nie przekazuje już wpłat, a uczestnik nie otrzymuje wpłaty powitalnej ani dopłat rocznych.

Zasady PPK jasno pokazują, że w przypadku osób po 50. roku życia kluczowe znaczenie mają konkretne daty – 55., 60. i 70. urodziny. To one decydują o możliwości przystąpienia do programu, kontynuowania wpłat oraz rozpoczęcia wypłat środków.

Czytaj też:

Polacy wypłacają pieniądze z PPK. Zyskują więcej niż na lokacieCzytaj też:

Znaczące podatkowe oszczędności. Po to powstał ten instrument finansowy