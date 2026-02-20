Padła „piątka” w Mini Lotto. Polak wzbogacił się o rekordową sumę

Wczorajsze losowanie Lotto nie przyniosło oczekiwanej „szóstki”. Głównej wygranej nie było również w losowaniu Lotto Plus. Za to Mini Lotto znów sypnęło pieniędzmi. W czwartkowy wieczór padła warta ponad pół miliona złotych „piątka”.
Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?
W czwartek, 19 lutego, w Lotto nie padła „szóstka”.
Dodatkowe wygrane:
- 58 „piątek” – każda po 4 629,40 zł
- 2 671 „czwórek” – każda po 148,50 zł
- 50 599 „trójek” – każda po 24 zł
Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”
W czwartkowym losowaniu Lotto Plus nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.
Dodatkowe wygrane:
- 52 „piątki” – każda po 3 500 zł
- 2 298 „czwórek” – każda po 100 zł
- 39 032 „trójki” – każda po 10 zł
W Mini Lotto główna wygrana
Mini Lotto ponownie z główną wygraną. Padła „piątka” o wartości 507 860,80 zł.
Dodatkowe wygrane:
- 259 „czwórek” – każda po 784,40 zł
- 9 453 „trójki” – każda po 32,30 zł
Wyniki Lotto – 19.02.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7316, które odbyło się 19 lutego 2026 roku, to:
2, 5, 13, 14, 15, 39
Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 21 lutego 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Lotto Plus – 19.02.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7316 z 19 lutego 2026 roku to:
3, 10, 14, 28, 33, 47
Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 21 lutego 2026 roku, o godzinie 22:00.
Wyniki Mini Lotto – 19.02.2026
Wylosowane liczby z losowania nr 7235, które odbyło się 19 lutego 2026 roku, to:
3, 6, 29, 33, 40
Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 20 lutego 2026 roku, o godzinie 22:00.
Fenomen Lotto
Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.
FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto
Kiedy odbywają się losowania Lotto?
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?
Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.
Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.
Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?
Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.
Skąd wziął się fenomen Lotto?
Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.
