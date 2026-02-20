Padła „piątka” w Mini Lotto. Polak wzbogacił się o rekordową sumę

Wczorajsze losowanie Lotto nie przyniosło oczekiwanej „szóstki”. Głównej wygranej nie było również w losowaniu Lotto Plus. Za to Mini Lotto znów sypnęło pieniędzmi. W czwartkowy wieczór padła warta ponad pół miliona złotych „piątka”.

Jakie były wygrane w losowaniu Lotto?

W czwartek, 19 lutego, w Lotto nie padła „szóstka”.

Dodatkowe wygrane:

58 „piątek” – każda po 4 629,40 zł

2 671 „czwórek” – każda po 148,50 zł

50 599 „trójek” – każda po 24 zł

Losowanie Lotto Plus bez „szóstki”

W czwartkowym losowaniu Lotto Plus nie padła główna nagroda. Okrągły milion złotych wciąż czeka na szczęśliwego gracza.

Dodatkowe wygrane:

52 „piątki” – każda po 3 500 zł

2 298 „czwórek” – każda po 100 zł

39 032 „trójki” – każda po 10 zł

W Mini Lotto główna wygrana

Mini Lotto ponownie z główną wygraną. Padła „piątka” o wartości 507 860,80 zł.

Dodatkowe wygrane:

259 „czwórek” – każda po 784,40 zł

9 453 „trójki” – każda po 32,30 zł

Wyniki Lotto – 19.02.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7316, które odbyło się 19 lutego 2026 roku, to:

2, 5, 13, 14, 15, 39

Kolejne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 21 lutego 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Lotto Plus – 19.02.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7316 z 19 lutego 2026 roku to:

3, 10, 14, 28, 33, 47

Kolejne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 21 lutego 2026 roku, o godzinie 22:00.

Wyniki Mini Lotto – 19.02.2026

Wylosowane liczby z losowania nr 7235, które odbyło się 19 lutego 2026 roku, to:

3, 6, 29, 33, 40

Kolejne losowanie Mini Lotto odbędzie się w piątek, 20 lutego 2026 roku, o godzinie 22:00.

Fenomen Lotto

Lotto od dziesięcioleci przyciąga miliony Polaków marzących o wielkiej wygranej. To jedna z najstarszych gier liczbowych w Polsce – jej historia sięga 1957 roku, kiedy odbyło się pierwsze losowanie pod nazwą „Toto-Lotek”. W 1975 roku gra zmieniła nazwę na „Duży Lotek”, a od 2009 roku funkcjonuje jako Lotto. Wprowadzenie Lotto Plus w 2013 roku dało graczom możliwość podwójnej szansy na wygraną za jedyne 1 zł więcej.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o losowania Lotto

Kiedy odbywają się losowania Lotto?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Lotto Plus?

Losowania Lotto Plus odbywają się w te same dni co Lotto – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00.

Kiedy odbywają się losowania Mini Lotto?

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00.

Kiedy odbyło się pierwsze losowanie Lotto?

Pierwsze losowanie odbyło się 27 stycznia 1957 roku pod nazwą „Toto-Lotek”.

Skąd wziął się fenomen Lotto?

Fenomen Lotto wynika z prostych zasad gry, relatywnie niskiej ceny zakładu oraz możliwości wygrania bardzo wysokich nagród, które od lat przyciągają miliony graczy.

