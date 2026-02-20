Coraz więcej Polaków dostaje emerytury w Niemczech. Tyle wynoszą

Wielu Polaków żyjących w Niemczech ma prawo do pobierania tamtejszej emerytury. Z danych, które pozyskała redakcja WP Finanse od niemieckiego odpowiednika ZUS Deutsche Rentenversicherung (DRV) wynika, że z każdym rokiem liczba świadczeń wypłacanych naszym rodakom rośnie.

– W 2015 r. wypłacono łącznie prawie 46 tys. emerytur obywatelom polskim. W 2020 r. – prawie 90 tys. W 2024 r. liczba ta wzrosła do ponad 111 tys. – poinformowała serwis Katja Braubach z DRV.

Emerytury Polaków w Niemczech. Prawie jak w Polsce

Okazuje się, że w 2024 roku średnia emerytura, którą wypłacono Polakom wyniosła (po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne, za to przed opodatkowaniem) 822,91 euro, czyli ok. 3 460 zł. Kwota ta jest zbliżona do ówczesnej przeciętnej emerytury w Polsce.

Serwis informuje również na jakie świadczenia mogą liczyć osoby, które pracowały w Niemczech, a w pewnym momencie wróciły do Polski. Z danych ZUS wynika, że w 2024 roku średnia kwota świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego przez niemieckie instytucje do Polski wynosiła 344 euro, a zatem niespełna 1500 zł. Średniomiesięczna liczba takich świadczeń to 42 078, a ich łączna miesięczna wysokość – 14 471 500 euro, co stanowi równowartość ok. 61 836 719 zł.

Warunki otrzymania świadczenia w Niemczech różnią się w zależności od jego rodzaju. Jak podaje portal, by uzyskać emeryturę zależną od osiągnięcia wieku emerytalnego, należy spełnić minimalny okres ubezpieczenia wynoszący 60 miesięcy, czyli 5 lat. Jeżeli te 60 miesięcy nie zostanie osiągnięte wyłącznie dzięki składkom w Niemczech, okresy w innych krajach UE/EOG mogą zostać doliczone, zgodnie z umową o zabezpieczeniu społecznym z UE. Przedstawiciele DRV wyjaśniają, że niemiecka emerytura może zostać wypłacona również wtedy, gdy minimalny okres ubezpieczenia wynoszący 60 miesięcy zostanie spełniony wyłącznie dzięki połączeniu składek niemieckich i polskich.

Niemiecka emerytura obliczana jest na podstawie systemu punktowego. Osoba, której pensja odpowiada średniej krajowej, zdobywa jeden punkt za każdy przepracowany rok. W 2024 r. średnie roczne wynagrodzenie wynosiło 45 358 euro w zachodnich Niemczech oraz 44 732 euro we wschodnich. Wartość jednego punktu emerytalnego to 39,32 euro miesięcznie. Aby ustalić wysokość świadczenia, sumę uzyskanych punktów mnoży się przez aktualną wartość tego wskaźnika oraz odpowiednie współczynniki zależne od rodzaju emerytury. Oznacza to, że im dłuższy staż pracy i wyższe dochody, tym wyższa emerytura.

Niemiecki odpowiednik ZUS wypłacił w 2024 roku w sumie ponad 3 mln świadczeń obywatelom innych państw. Okazuje się, że Polacy są pod tym względem w czołówce. Wyprzedzają nas jedynie Włosi (505 tys. świadczeń), a także Hiszpanie i Austriacy (odpowiednio 194 tys. i 154 tys.). Biorąc pod uwagę wysokość emerytur zajmujemy natomiast drugie miejsce ustępując jedynie obywatelom Rumunii.

