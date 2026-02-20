Złe wieści dla części mieszkańców. Mogą zapłacić nawet 5 tys. zł kary

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Przewiduje on m.in. wprowadzenie kar dla osób, które uporczywie odmawiają wpuszczenia inspektora na obowiązkową kontrolę instalacji technicznych w mieszkaniu.

Jak przypomina „Fakt”, dotychczasowe przepisy nakładały na lokatorów obowiązek udostępnienia mieszkania do przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej i wentylacyjnej, wymaganych przez prawo budowlane. Nie przewidywały jednak żadnej kary za odmowę wpuszczenia inspektora.

Nie wpuścisz inspektora na kontrolę? Zapłacisz surową karę

Projektodawcy wskazywali, że mieliśmy do czynienia z sytuacją, że pojedynczy lokator mógł przez lata blokować dostęp do swojego mieszkania, a brak wiedzy zarządcy o stanie instalacji uniemożliwiał podjęcie działań naprawczych i stwarzał ryzyko pożaru lub katastrofy budowlanej.

Wspomniany projekt przewiduje, że lokator, który uporczywie uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, będzie mógł zostać ukarany grzywną nawet do 5 tys. zł. Karę będzie nakładać organ nadzoru budowlanego w trybie przepisów prawa budowlanego.

Co konkretnie oznacza „uporczywie”? Jak pisze dziennik, chodzi o celowe i długotrwałe uniemożliwianie dostępu, z którym wiąże się realne zagrożenie dla bezpieczeństwa budynku. Ukarany na pewno nie zostanie lokator, któremu zdarzyło się jednorazowo odmówić kontroli.

W projekcie zawarto również przepis, który przewiduje, że w sytuacji awarii zagrażającej powstaniem szkody zarządca będzie mógł wejść do lokalu (w obecności policji lub straży pożarnej) bez zgody lokatora. To samo uprawnienie obejmie przypadki, gdy sposób użytkowania mieszkania zagraża bezpieczeństwu sanitarnemu lub przeciwpożarowemu całego budynku. Zarządca będzie wówczas zobowiązany do zabezpieczenia lokalu i sporządzenia protokołu z podjętych czynności.

Kiedy nowela wejdzie w życie? Na razie projekt zostanie skierowany do konsultacji publicznych z udziałem organizacji lokatorskich, samorządowych i pracodawców.

