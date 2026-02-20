Kierowcy będą musieli wymienić kluczowy dokument. Tyle zapłacą

Bezterminowe prawa jazdy wkrótce przejdą do historii. Zmiany dotyczyć będą kierowców w Unii Europejskiej, a więc również i w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury wskazuje, że obowiązek wymiany dokumentów wynika wprost z art. 124 ustawy o kierujących pojazdami. Celem jest pełne dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych i ujednolicenie zasad obowiązujących kierowców we wszystkich państwach Wspólnoty.

Jak zauważa serwis Forsal.pl każdy nowy dokument będzie miał określony termin ważności – maksymalnie 15 lat.

Przepisy przewidują, że wszystkie prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 roku, czyli dokumenty określane jako bezterminowe, będą musiały zostać obowiązkowo wymienione. Nie przewidziano żadnych wyjątków ani możliwości zachowania starego dokumentu.

Prawo jazdy do wymiany. Proces ruszy w 2028 r.

Co istotne jednak, kierowcy nie muszą spieszyć się z wymianą “prawka”. Cały proces ruszy w 2028 roku i potrwa do 2033 roku.

Z szacunków wynika, że prawo jazdy będzie musiało wymienić nawet 15 milionów kierowców. Z jakimi kosztami trzeba się liczyć? Serwis przypomina, że w 2025 roku opłata za wydanie nowego prawa jazdy wynosiła 100,50 zł.

Choć proces wymiany ruszy za dwa lata, warto już teraz przypomnieć, że wnioski o wymianę dokumentu składa się w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania, a zatem w urzędzie miasta, starostwie powiatowym czy – jak w przypadku Warszawy – w urzędzie dzielnicy. Do wniosku trzeba dołączyć aktualne zdjęcie (takie jak w przypadku dowodu osobistego), dokument tożsamości, dotychczasowe prawo jazdy oraz potwierdzenie dokonania opłaty.

Ile czeka się na nowy dokument? Zazwyczaj nie dłużej niż 10 dni roboczych. Prawo jazdy należy odebrać osobiście.

Czytaj też:

Tysiące Polaków straci prawo jazdy jeszcze w styczniu. Minister Żurek też?Czytaj też:

A4 przejdzie rewolucję. Koniec opłat dla kierowców?