50 tys. zł na tzw. czarną godzinę to za mało? „Może nie wystarczyć”

Poduszka finansowa to rezerwa na tzw. czarną godzinę. Ma chronić przed skutkami nieprzewidzianych sytuacji jak np. utratą pracy czy poważną chorobą. Miliony Polaków zastanawiają się, ile w niełatwych czasach trzeba odłożyć pieniędzy, by móc spać spokojnie. Specjalista ds. finansów osobistych Jakub Kurek radzi, aby za punkt wyjścia obrać swoje niezbędne miesięczne wydatki.

– Weź kartkę i ołówek i od razu sobie zapisz, ile faktycznie wydajesz w miesiącu na czynsz i media, jedzenie, transport, telefon i internet, subskrypcje, raty, zdrowie, dzieci, zwierzęta, drobne przyjemności. Potem to podsumuj i mamy Twoje wydatki na jeden miesiąc jako punkt wyjścia – mówi w rozmowie z RMF FM ekspert.

Komu 50 tys. zł na „czarną godzinę” nie wystarczy?

Kurek wskazuje, że wysokość poduszki finansowej powinna być dostosowana do indywidualnej sytuacji. – Jeśli masz stabilną umowę o pracę i w miarę przewidywalne życie, sensowna poduszka to 3-6 miesięcy takich wydatków, czyli tyle, żebyś po utracie pracy albo nagłym wydatku nie musiał panikować ani brać kredytu. Jeśli natomiast dochody są nieregularne, masz firmę, dużą rodzinę albo po prostu większe ryzyko, wtedy celuj wyżej: 9-12 miesięcy kosztów – mówi gość rozgłośni.

Pytany o to, czy 50 tys. zł na „czarną godzinę” wystarczy, ekspert podkreśla, że wiele zależy od indywidualnej sytuacji życiowej. – Taka poduszka dla kogoś zarabiającego minimalną krajową pewnie będzie duża, ale jeśli jesteś specjalistą na działalności gospodarczej i zarabiasz kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, to prawdopodobnie może nie wystarczyć, by mieć 6-12 miesięcy finansowego spokoju – tłumaczy Kurek.

Gość RMF FM dodał, że dla części osób oszczędności w wysokości 50 tys. zł mogą oznaczać rok spokoju, podczas gdy dla innych zaledwie kilka miesięcy.

Ile mamy odłożone?

Z przeprowadzonego w połowie zeszłego roku badania Quality Watch dla BIG InfoMonitor wynika, że choć 83 proc. Polaków deklaruje, że posiada oszczędności, to są one na tyle niewielkie, że tylko co trzecia osoba (33 proc.) utrzymałaby się dzięki nim maksymalnie przez miesiąc. Nieco mniej, bo 26 proc. zgromadziło środki, które pozwoliłyby w razie utraty dochodu przetrwać bez pracy ponad pół roku. Brak oszczędności zadeklarowało 17 proc. Polaków.

Z badania wynika, że największa grupa zgromadziła rezerwę finansową w przedziale od 10 do 30 tys. zł (18 proc.). Oszczędności w przedziale 5-10 tys. zł ma 15 proc. respondentów. Taki sam odsetek twierdzi, że ma odłożone więcej niż 100 tys. zł.

