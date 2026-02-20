Nowe przelewy od marca 2026. Część seniorów nie musi nic robić

Część dodatków do emerytur i rent zależy od wieku świadczeniobiorcy. W 2026 roku dodatkowe pieniądze trafią do osób, które ukończą 75 lat – w tym do urodzonych w 1951 roku. W ich przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna świadczenie automatycznie.

Dodatek pielęgnacyjny

Chodzi o dodatek pielęgnacyjny, którego wysokość wzrośnie wraz z marcową waloryzacją emerytur i rent. Od marca 2026 roku będzie on wynosił 366,67 zł brutto miesięcznie. Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać żadnego wniosku – dodatek zostanie wypłacony razem z emeryturą.

W praktyce oznacza to, że w 2026 roku po raz pierwszy automatyczne przyznanie świadczenia obejmie osoby urodzone w 1951 roku. Wiek jest w tym przypadku kluczowy – po przekroczeniu 75 lat dodatek przysługuje wszystkim, niezależnie od stanu zdrowia i potrzeby pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Dodatek pielęgnacyjny nie jest jednak świadczeniem wyłącznie „wiekowym”. Mogą go otrzymać również osoby uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku oraz przedstawienie zaświadczenia o stanie zdrowia. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku. Sprawę rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego lub jednostka organizacyjna ZUS wyznaczona przez Prezesa Zakładu.

Dodatek a zasiłek

Ważne jest także to, że dodatku pielęgnacyjnego nie można pobierać równocześnie z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Osoby, które otrzymują zasiłek, powinny poinformować organ wypłacający to świadczenie o przyznaniu dodatku przez ZUS. W praktyce korzystniejsze finansowo jest pobieranie dodatku pielęgnacyjnego, ponieważ jego kwota jest wyższa. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł i – w przeciwieństwie do dodatku z ZUS – nie podlega waloryzacji.

Nie każdy senior spełniający kryterium wieku otrzyma świadczenie. Dodatek nie przysługuje osobom przebywającym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że poza placówką spędzają więcej niż dwa tygodnie. Świadczenia nie otrzymają również osoby pobierające rentę socjalną.

Dla wielu seniorów 366,67 zł miesięcznie oznacza stałe zwiększenie dochodu. W 2026 roku szczególną uwagę powinny zwrócić osoby z rocznika 1951 – w ich przypadku przelew z ZUS pojawi się bez dodatkowych formalności.

