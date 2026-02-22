Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 22 stycznia?

W niedzielę 22 stycznia wielkich zakupów nie zrobimy. Obowiązują bowiem ograniczenia w handlu – większość dużych sklepów i galerii pozostaje zamknięta. Nie oznacza to jednak całkowitego braku możliwości zakupów.
Wyjątki przewidziane w ustawie pozwalają na prowadzenie działalności w określonych branżach, dzięki czemu klienci wciąż mogą liczyć na dostęp do najważniejszych produktów i usług, choć wybór będzie bardziej ograniczony niż w dzień powszedni.
Gdzie zrobimy zakupy?
W niedzielę niehandlową handel działa w wybranych miejscach. Są to m.in.:
- stacje paliw,
- apteki i punkty apteczne,
- kwiaciarnie,
- gastronomia – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,
- placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,
- małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela.
Godziny otwarcia sklepów
Godziny pracy punktów działających w niedzielę niehandlową mogą różnić się od standardowych. Stacje paliw i apteki często są czynne całodobowo, a małe sklepy ustalają harmonogram indywidualnie. Przed wyjściem warto sprawdzić aktualne godziny na stronach internetowych lub w aplikacjach, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
Kiedy będzie najbliższa niedziela bez ograniczeń w handlu?
Niestety ustawodawca nie przewidział niedziel handlowych w lutym. Na najbliższą niedzielę handlową trzeba poczekać do marca. Zgodnie z kalendarzem niedziel handlowych przewidzianym na ten rok przypada ona 29 marca.
Niedziele handlowe w 2026 roku
W tym roku handel w niedzielę będzie możliwy osiem razy. Pełny harmonogram niedziel handlowych w 2026 roku wygląda następująco:
- 25 stycznia,
- 29 marca,
- 26 kwietnia,
- 28 czerwca,
- 30 sierpnia,
- 6 grudnia,
- 13 grudnia,
- 20 grudnia.
To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta.
Co dalej z zakazem handlu w niedziele?
Pomimo wcześniejszych zapowiedzi zmian w 2024 i 2025 roku parlament nie wprowadził nowelizacji ustawy regulującej zakaz handlu w niedziele. W efekcie obowiązuje dotychczasowy system – handel jest możliwy tylko w wyznaczone osiem niedziel w roku.
Najważniejszą zmianą w ostatnich latach było ustanowienie dnia wolnego w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do kalendarza handlowego.
