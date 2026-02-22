Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 22 stycznia?
Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 22 stycznia?

Dodano: 
Ostatnia niedziela lutego to niedziela niehandlowa
Ostatnia niedziela lutego to niedziela niehandlowa Źródło: Shutterstock
Pilne zakupy? Gdzie w niedzielę, 22 stycznia, można je zrobić? Co jest otwarte?

W niedzielę 22 stycznia wielkich zakupów nie zrobimy. Obowiązują bowiem ograniczenia w handlu – większość dużych sklepów i galerii pozostaje zamknięta. Nie oznacza to jednak całkowitego braku możliwości zakupów.

Wyjątki przewidziane w ustawie pozwalają na prowadzenie działalności w określonych branżach, dzięki czemu klienci wciąż mogą liczyć na dostęp do najważniejszych produktów i usług, choć wybór będzie bardziej ograniczony niż w dzień powszedni.

Gdzie zrobimy zakupy?

W niedzielę niehandlową handel działa w wybranych miejscach. Są to m.in.:

  • stacje paliw,
  • apteki i punkty apteczne,
  • kwiaciarnie,
  • gastronomia – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,
  • placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,
  • małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela.

Godziny otwarcia sklepów

Godziny pracy punktów działających w niedzielę niehandlową mogą różnić się od standardowych. Stacje paliw i apteki często są czynne całodobowo, a małe sklepy ustalają harmonogram indywidualnie. Przed wyjściem warto sprawdzić aktualne godziny na stronach internetowych lub w aplikacjach, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Kiedy będzie najbliższa niedziela bez ograniczeń w handlu?

Niestety ustawodawca nie przewidział niedziel handlowych w lutym. Na najbliższą niedzielę handlową trzeba poczekać do marca. Zgodnie z kalendarzem niedziel handlowych przewidzianym na ten rok przypada ona 29 marca.

Niedziele handlowe w 2026 roku

W tym roku handel w niedzielę będzie możliwy osiem razy. Pełny harmonogram niedziel handlowych w 2026 roku wygląda następująco:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca,
  • 26 kwietnia,
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta.

Ten produkt za chwilę będzie luksusem? Eksperci przewidują dalsze wzrosty

Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi zmian w 2024 i 2025 roku parlament nie wprowadził nowelizacji ustawy regulującej zakaz handlu w niedziele. W efekcie obowiązuje dotychczasowy system – handel jest możliwy tylko w wyznaczone osiem niedziel w roku.

Najważniejszą zmianą w ostatnich latach było ustanowienie dnia wolnego w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do kalendarza handlowego.

Rozliczasz PIT? Małżeństwa mogą odzyskać nawet 1520 zł

