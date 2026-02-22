Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 22 stycznia?

W niedzielę 22 stycznia wielkich zakupów nie zrobimy. Obowiązują bowiem ograniczenia w handlu – większość dużych sklepów i galerii pozostaje zamknięta. Nie oznacza to jednak całkowitego braku możliwości zakupów.

Wyjątki przewidziane w ustawie pozwalają na prowadzenie działalności w określonych branżach, dzięki czemu klienci wciąż mogą liczyć na dostęp do najważniejszych produktów i usług, choć wybór będzie bardziej ograniczony niż w dzień powszedni.

Gdzie zrobimy zakupy?

W niedzielę niehandlową handel działa w wybranych miejscach. Są to m.in.:

stacje paliw,

apteki i punkty apteczne,

kwiaciarnie,

gastronomia – restauracje, kawiarnie i inne punkty gastronomiczne,

placówki pocztowe – jeśli przychody z usług pocztowych przekraczają 40 proc. obrotu,

małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela.

Godziny otwarcia sklepów

Godziny pracy punktów działających w niedzielę niehandlową mogą różnić się od standardowych. Stacje paliw i apteki często są czynne całodobowo, a małe sklepy ustalają harmonogram indywidualnie. Przed wyjściem warto sprawdzić aktualne godziny na stronach internetowych lub w aplikacjach, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Kiedy będzie najbliższa niedziela bez ograniczeń w handlu?

Niestety ustawodawca nie przewidział niedziel handlowych w lutym. Na najbliższą niedzielę handlową trzeba poczekać do marca. Zgodnie z kalendarzem niedziel handlowych przewidzianym na ten rok przypada ona 29 marca.

Niedziele handlowe w 2026 roku

W tym roku handel w niedzielę będzie możliwy osiem razy. Pełny harmonogram niedziel handlowych w 2026 roku wygląda następująco:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

To właśnie w te dni zakupy zrobimy bez ograniczeń wynikających z ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta.

Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

Pomimo wcześniejszych zapowiedzi zmian w 2024 i 2025 roku parlament nie wprowadził nowelizacji ustawy regulującej zakaz handlu w niedziele. W efekcie obowiązuje dotychczasowy system – handel jest możliwy tylko w wyznaczone osiem niedziel w roku.

Najważniejszą zmianą w ostatnich latach było ustanowienie dnia wolnego w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do kalendarza handlowego.

