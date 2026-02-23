288 zł co miesiąc do emerytury. Wypłaty ruszą do 15 marca

Od 1 marca 2026 r. wzrośnie kwota świadczenia ratowniczego, znanego jako dodatek ratowniczy. Po tegorocznej waloryzacji będzie ono wynosić 288 zł miesięcznie. W skali roku oznacza to 3456 zł dodatkowego wsparcia dla osób uprawnionych. Wypłaty realizowane są co miesiąc, najpóźniej do 15. dnia danego miesiąca, a więc pierwsze przelewy w nowej wysokości powinny trafić do seniorów do 15 marca.

Dodatek ratowniczy

Dodatek ratowniczy funkcjonuje od grudnia 2021 r. i ma charakter stałej, dożywotniej pomocy finansowej. Nie przysługuje jednak wszystkim emerytom. Otrzymują go wyłącznie osoby wykonujące dwa ściśle określone rodzaje działalności ratowniczej – byli członkowie ochotniczych straży pożarnych oraz ratownicy górscy.

Świadczenie przysługuje po spełnieniu kryterium wieku i stażu aktywnej służby. Kobiety mogą ubiegać się o nie po ukończeniu 60 lat, jeśli wykażą co najmniej 20 lat udziału w akcjach ratowniczych. Mężczyźni muszą mieć ukończone 65 lat oraz udokumentowane minimum 25 lat aktywności. Okresy służby nie muszą następować bezpośrednio po sobie, jednak wymagają odpowiedniego potwierdzenia.

W przypadku działań prowadzonych przed 2011 r. konieczne jest przedstawienie zaświadczeń lub pisemnych oświadczeń świadków potwierdzających udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Gdy brakuje dokumentacji archiwalnej, wymagane są trzy oświadczenia świadków, z czego przynajmniej jedno musi pochodzić od osoby pełniącej funkcję publiczną lub zatrudnionej w administracji samorządowej. Ich autentyczność potwierdza wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca zamieszkania. Postępowanie powinno zakończyć się w ciągu 60 dni od złożenia kompletnej dokumentacji. Decyzja przekazywana jest w formie pisemnej. W przypadku odmowy przysługuje odwołanie do komendanta wojewódzkiego PSP.

Za wypłatę świadczenia odpowiada Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodatek wypłacany jest niezależnie od wysokości innych pobieranych świadczeń emerytalnych lub rentowych.

Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że od stycznia do października 2023 r. złożono 112 791 wniosków o przyznanie dodatku ratowniczego. Pozytywnie rozpatrzono 112 106 z nich. Od decyzji odmownych odwołało się 37 osób, a 18 odwołań zakończyło się zmianą rozstrzygnięcia. Najwięcej wniosków pochodziło z województw mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego.

Od marca 2026 r. uprawnieni seniorzy otrzymają więc wyższe wsparcie – 288 zł miesięcznie, wypłacane regularnie do 15. dnia każdego miesiąca.

Czytaj też:

30 kwietnia to ostatni dzwonek. Bez podpisu 1,5 proc. przepadnieCzytaj też:

Polacy chcą likwidacji 13. i 14. emerytury? Ten sondaż mówi wszystko