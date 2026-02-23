Nawet 3500 zł dopłaty do ogrzewania. Jest haczyk i krótki termin

Bon ciepłowniczy wraca w 2026 r., ale na nowych zasadach. Mechanizm wsparcia został wprowadzony po zakończeniu mrożenia cen energii elektrycznej i ma pomóc gospodarstwom domowym korzystającym z tzw. ciepła systemowego. Jednorazowa dopłata może wynieść nawet 3500 zł, jednak trzeba spełnić konkretne warunki.

Świadczenie przysługuje wyłącznie tym gospodarstwom, które kupują energię cieplną od przedsiębiorstw energetycznych, a cena przekracza 170 zł netto za 1 GJ. Wnioski rozpatrują i wypłaty realizują gminy.

Zmiany w 2026 r.

Nowelizacja ustawy wprowadziła istotne modyfikacje. Samorządy mogą nie rozpatrywać wniosków, jeśli na ich terenie nie działa system ciepłowniczy albo cena za 1 GJ nie przekracza 170 zł netto. Wójtowie mają obowiązek poinformować mieszkańców – poprzez stronę internetową lub w inny przyjęty sposób – w jakich przypadkach wnioski nie będą przyjmowane. Termin przekazania takich informacji upływa 20 czerwca 2026 r.

Nowe przepisy obejmują również wnioski złożone jeszcze w 2025 r., które nie zostały rozpatrzone przed wejściem w życie zmian.

Kryteria dochodowe

Bon ciepłowniczy przysługuje po spełnieniu progów dochodowych:

3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia limitu dochodowego wysokość świadczenia zostanie pomniejszona o kwotę nadwyżki. Minimalna wypłata wynosi 20 zł.

Terminy składania wniosków

Czas na złożenie wniosku jest ograniczony. Dokumenty można składać wyłącznie od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. w urzędzie gminy. Ustawa nie przewiduje innej drogi ubiegania się o wsparcie.

Ile wynosi dopłata?

Wysokość bonu zależy od ceny ciepła systemowego:

1000 zł – gdy cena wynosi od 170 do 200 zł za 1 GJ,

2000 zł – przy cenie od 200 do 230 zł za 1 GJ,

3500 zł – gdy cena przekracza 230 zł za 1 GJ.

Wsparcie wypłacane jest jednorazowo za cały rok. Projekt przewiduje, że rozliczenia końcowe będą obowiązywać do 2031 r.

Bon ciepłowniczy 2026 to konkretna pomoc dla osób, które ponoszą wysokie koszty ogrzewania systemowego. Jednak krótkie okno składania wniosków i nowe zasady sprawiają, że warto dokładnie sprawdzić warunki i nie zwlekać z formalnościami.

Czytaj też:

Dopłata do energii w 2026 roku. Sprawdź, kto dostanie pieniądzeCzytaj też:

Masz 55 lat? Do PPK nie trafisz automatycznie. Obowiązuje inna zasada