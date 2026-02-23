Nowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Pada kwota 50 mld zł oszczędności

Dyskusja o podniesieniu i zrównaniu wieku emerytalnego wraca do debaty publicznej. Najnowszy raport Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Warsaw Enterprise Institute wskazuje, że reforma systemu emerytalnego powinna stać się jednym z filarów planu naprawy finansów państwa. Eksperci wprost postulują ujednolicenie wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn.

Wiek emerytalny

Obecnie w Polsce kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat. Autorzy raportu podkreślają, że taki model jest nie tylko kosztowny dla budżetu, lecz także skutkuje niższymi świadczeniami dla kobiet. Według wyliczeń ujednolicenie wieku emerytalnego mogłoby przynieść około 50 mld zł oszczędności i stać się kluczowym elementem stabilizacji finansów publicznych.

Raport „Budżetowy S.O.S”. przedstawia dwa warianty reform – łagodny i ostry. W pierwszym oszczędności miałyby sięgnąć 241,7 mld zł, w drugim ponad 345 mld zł. Zmiana wieku emerytalnego to jeden z najważniejszych elementów proponowanego pakietu. W planie znalazły się także inne rozwiązania, m.in. ograniczenie programu 800 plus wyłącznie do najuboższych, likwidacja 13. i 14. emerytury oraz szeroka prywatyzacja spółek Skarbu Państwa.

Potrzeby zmiany

Eksperci proponują wdrożenie zmian etapami. W 2026 r. miałoby nastąpić natychmiastowe zatrzymanie wzrostu zadłużenia, m.in. poprzez zamrożenie funduszu płac w sektorze publicznym (z wyłączeniem służb mundurowych i medyków), wstrzymanie wypłaty 14. emerytury oraz wprowadzenie kryterium dochodowego w programie 800+. Kolejny etap, planowany na 2027 r., obejmowałby reformy strukturalne, w tym likwidację 13. emerytury i dalsze działania prywatyzacyjne.

Najgłębsze zmiany, w tym ujednolicenie systemów emerytalnych, reforma KRUS i systemów branżowych, miałyby zostać przeprowadzone w latach 2028–2029. Celem jest trwałe obniżenie długu publicznego i osiągnięcie równowagi budżetowej.

Jednocześnie ZUS podkreśla, że obecnie nie ma decyzji rządu o zmianie wieku emerytalnego. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk zaznaczał, że instytucja realizuje obowiązujące przepisy, a ewentualne reformy wymagają decyzji politycznych i zmian ustawowych. Na dziś wiek emerytalny pozostaje bez zmian – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Czytaj też:

Bez Ukraińców. Czy polska gospodarka w ogóle to wytrzyma?Czytaj też:

Omyłkowy przelew? Nie rób tego pod żadnym pozorem