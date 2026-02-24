Fast foody płacą nawet 16 tys. zł. Znane sieci ruszyły z wielką rekrutacją

Rynek pracy w gastronomii przyspiesza. Sieci fast food intensywnie rozwijają działalność w Polsce, otwierają nowe restauracje i prowadzą szeroką rekrutację. Wraz z ekspansją rosną także wynagrodzenia – w niektórych przypadkach mogą sięgać nawet 16 tys. zł brutto miesięcznie.

Nowe lokale

Popeyes oraz Burger King konsekwentnie zwiększają swoją obecność nad Wisłą. Popeyes zatrudnia obecnie około tysiąca osób i planuje kolejne rekrutacje – zarówno na stanowiska podstawowe w restauracjach, jak i na funkcje menedżerskie. W 2026 r. firma chce utrzymać wysokie tempo rozwoju i otwierać lokale m.in. w Gdańsku, Łodzi, Bydgoszczy, Toruniu i Lublinie. Obecnie działa już 31 restauracji tej marki, a do 2030 r. sieć planuje osiągnąć poziom 200 punktów.

Burger King posiada około 80 lokali i zatrudnia około 600 pracowników. Wynagrodzenia w obu sieciach mieszczą się w przedziale od 4,8 tys. zł do 9 tys. zł brutto miesięcznie. Najwyższe stawki otrzymują regionalni menedżerowie – ich pensje mogą dochodzić do 16 tys. zł brutto.

Pracownicy mogą liczyć także na benefity pozapłacowe, w tym dofinansowanie posiłków, karty sportowe, prywatną opiekę medyczną oraz udział w szkoleniach i programach motywacyjnych. Firmy podkreślają, że oferowane warunki mają być konkurencyjne wobec średnich zarobków w kraju.

Przeciętne wynagrodzenie

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2026 r. wyniosło 9002,47 zł. Oznacza to wzrost nominalny o 6,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Na tym tle część stawek proponowanych przez sieci gastronomiczne – zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych – plasuje się powyżej średniej krajowej.

Na rynku aktywny jest także McDonald’s, najdłużej działająca w Polsce sieć fast food. Firma współpracuje ze 117 franczyzobiorcami i planuje zwiększyć liczbę restauracji do 900 do 2027 r., co może oznaczać utworzenie około 60 miejsc pracy w każdej nowej placówce. Początkujący pracownik może liczyć na 4 666 zł brutto miesięcznie, osoby na średnim szczeblu zarabiają około 5 250 zł brutto, a menedżerowie do 6 180 zł brutto. Dodatkowo przysługują bonusy za brak absencji oraz pracę w godzinach nocnych.

Ekspansja największych sieci gastronomicznych pokazuje, że sektor fast food staje się istotnym graczem na rynku pracy. Wysokie tempo otwarć nowych lokali oraz rosnące wynagrodzenia sprawiają, że branża coraz mocniej konkuruje o pracowników z innymi sektorami gospodarki.

Czytaj też:

