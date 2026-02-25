To ostatni moment na tańsze sanatorium. Nowy cennik już od 1 maja

Od 1 maja 2026 r. wzrosną opłaty za pobyt w sanatoriach finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Powodem jest powrót sezonu wysokiego, który obowiązuje od 1 maja do 30 września. W tym okresie pacjenci płacą wyższe stawki za zakwaterowanie i wyżywienie. Leczenie oraz zabiegi nadal pokrywa NFZ, ale część kosztów pobytu pozostaje po stronie kuracjusza.

Nowe stawki

Do 30 kwietnia 2026 r. obowiązują niższe stawki sezonu zimowego. Za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym pacjent płaci 32,60 zł za dobę, co przy 21-dniowym turnusie daje 684,60 zł. Najtańsza opcja – pokój wieloosobowy bez łazienki – to 10,60 zł dziennie, czyli 222,60 zł za cały pobyt.

Od 1 maja ceny rosną. Za pokój jednoosobowy z łazienką trzeba będzie zapłacić 40,90 zł za dobę, czyli 858,90 zł za 21 dni. W najtańszym wariancie – pokój wieloosobowy bez łazienki – koszt wyniesie 249,90 zł za turnus. Oznacza to, że w najdroższym standardzie różnica przekroczy 174 zł, a nawet w tańszych opcjach pacjenci zapłacą kilkadziesiąt złotych więcej.

NFZ finansuje konsultacje lekarskie, opiekę medyczną oraz zabiegi wynikające z choroby podstawowej. Pacjent pokrywa natomiast koszty noclegu i wyżywienia według tabeli, a także dojazd, opłatę klimatyczną, pobyt opiekuna czy dodatkowe usługi. W praktyce całkowity koszt 21 dni może wzrosnąć o 300–600 zł ponad podstawowe stawki.

Opłaty za zakwaterowanie

Z opłat za zakwaterowanie i wyżywienie zwolnione są m.in. dzieci i młodzież do 18 lat (lub 26 lat, jeśli się uczą), osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz weterani poszkodowani.

System skierowań działa elektronicznie – dokument wystawia lekarz POZ lub specjalista z kontraktem NFZ, a termin wyznacza oddział Funduszu. Osoby, które rozpoczną turnus przed 1 maja, zapłacą według niższych stawek. Dla wielu seniorów to realna oszczędność, zwłaszcza przy wyborze wyższego standardu pokoju.

