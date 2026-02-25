Koniec podatku przy zakupie używanych rzeczy? Rząd szykuje dużą zmianę

Ministerstwo Finansów zapowiada istotną zmianę w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Resort chce podnieść limit zwolnienia z daniny z obecnych 1 tys. zł do 3 tys. zł. Propozycja została wpisana do rządowego wykazu prac legislacyjnych.

Podatek od sprzedaży

Obecnie, zgodnie z ustawą o PCC, umowa sprzedaży rzeczy ruchomych między osobami prywatnymi co do zasady podlega 2-proc. podatkowi. Obowiązek zapłaty spoczywa na kupującym. Jeżeli jednak wartość nabywanej rzeczy – np. komputera, telefonu, roweru czy mebli – nie przekracza 1 tys. zł, transakcja jest zwolniona z podatku. Gdy cena jest wyższa, kupujący ma 14 dni na złożenie deklaracji PCC-3 i zapłatę należnej kwoty.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że limit 1 tys. zł obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. i przez 25 lat nie był zmieniany. Tymczasem jego celem było nieobejmowanie podatkiem zakupów o relatywnie niewielkiej wartości dokonywanych przez osoby prywatne. Resort podkreśla, że w przypadku gdy wartość rzeczy tylko nieznacznie przekracza 1 tys. zł, koszty związane z rozliczeniem podatku – takie jak opłaty pocztowe czy przelew – a także ewentualne postępowania w razie braku zapłaty, mogą być zbliżone do samej kwoty daniny, a nawet ją przewyższać.

Zmiana limitu

Dlatego MF proponuje podniesienie limitu zwolnienia do 3 tys. zł. Zmiana – jak zapewnia resort – ma pozytywnie wpłynąć na nieprofesjonalny, drobny obrót między osobami prywatnymi. Projekt nowelizacji ustawy o PCC ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II kwartale 2026 r.

Warto przypomnieć, że PCC nie występuje w sytuacji, gdy sprzedawca jest podatnikiem VAT. Dotyczy to także przypadków, gdy korzysta ze zwolnienia z VAT, np. z powodu rocznych obrotów nieprzekraczających 240 tys. zł. W takich sytuacjach nabywca nie musi płacić PCC, nawet jeśli cena zakupu przekracza obecny limit 1 tys. zł.

Na razie zmiany są na etapie legislacyjnym. Jeśli jednak propozycja wejdzie w życie, kupujący rzeczy o wartości do 3 tys. zł od osób prywatnych nie będą musieli składać deklaracji PCC-3 ani odprowadzać 2-proc. podatku.

Czytaj też:

Dymisja w Ministerstwie Finansów. Dyrektor Generalny odchodzi po „sukcesie” wdrożenia KSeFCzytaj też:

Wyższe emerytury ruszają wcześniej. Tyle dostaną seniorzy