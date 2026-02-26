Renta wdowia niebawem wzrośnie. Tyle zyskają seniorzy

Wraz z początkiem marca nastąpi waloryzacja rent i emerytur. W tym roku świadczenia wzrosną o 5,3 proc. Zmiany będą dotyczyć również renty wdowiej. Nie jest to odrębne świadczenie, lecz stanowi połączenie co najmniej dwóch świadczeń: własnego (np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy) oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku. To tzw. zbieg świadczeń. Można otrzymywać 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej albo odwrotnie, przy czym renta rodzinna dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej.

Marcowa podwyżka obejmie zatem oba elementy:

100 proc. wybranego świadczenia (np. własnej emerytury)

15 proc. drugiego świadczenia (np. renty rodzinnej po zmarłym małżonku).

O ile wzrośnie renta wdowia?

ZUS szacuje, że osoby pobierające rentę wdowią zyskali średnio 350,63 zł miesięcznie. W związku z waloryzacją kwota ta wzrośnie. Z wyliczeń „Faktu” wynika, że przy świadczeniu na poziomie 1900-2200 zł brutto wzrost netto wyniesie ok. 83-100 zł miesięcznie. Za to osoby otrzymujące od 3800 do 4000 zł brutto mogą zyskać ok. 150 zł.

Jak zauważa RMF FM, w przypadku renty wdowiej istotne znaczenie ma wysokość minimalnej emerytury (od 1 marca wzrośnie ona o niespełna 100 zł – z dotychczasowych 1878,91 zł do 1978,49 zł brutto), a to dlatego, że prawo do renty wdowiej mają osoby, których suma świadczeń w zbiegu nie przekracza trzykrotności najniższej emerytury.

– Emerytury i renty wzrosną od marca z powodu corocznej waloryzacji. Zwiększy się również limit do tzw. renty wdowiej. Suma świadczeń wypłacanych w zbiegu w ramach tzw. renty wdowiej od 1 marca nie będzie mogła przekraczać 5935,47 zł – informuje ZUS.

Dotychczas suma świadczeń w zbiegu nie mogła przekroczyć kwoty 5636,73 zł brutto. Warto podkreślić, że podniesienie limitu nie oznacza automatycznie, że więcej osób nabędzie prawo do świadczenia (wskutek waloryzacji rośnie bowiem także wysokość samych rent i emerytur).

Aby otrzymać rentę wdowią trzeba również spełniać następujące warunki:

kobieta ma ukończone co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,

do dnia śmierci małżonka istniała wspólność małżeńska,

osoba ubiegająca się o rentę wdowią nie zawarła ponownie związku małżeńskiego,

prawo do renty rodzinnej powstało nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę.

Z szacunków ZUS wynika, że rentę wdowią pobiera ponad milion seniorów.

