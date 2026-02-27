Tyle trzeba zarabiać, by być w gronie najbogatszych Polaków. Spore zaskoczenie

Często słyszymy o elitarnej grupie, jaką jest 1 proc. najlepiej zarabiających Polaków. Ile osób w rzeczywistości do niej należy? Sprawdzając to można stosować różne metodologie, ale bez wątpienia mówimy o setkach tysięcy osób.

Uwzględniając całą populację (a więc osoby w wieku produkcyjnym, niezależnie od źródeł dochodu, ale też m.in. emerytów i rencistów), grono 1 proc. najbogatszych liczy ok. 260 tys. osób.

Ile zarabia 1 proc. najbogatszych Polaków?

Ile osoby te zarabiają? Serwis Business Insider Polska powołuje się na opublikowane niedawno przez Ministerstwo Finansów opracowanie Pawła Chrostka, jednego z ministerialnych analityków. Pokazano w nim, ile trzeba zarabiać, by znaleźć się w górnym 1 proc. osób pobierających dochody z pracy lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Co prawda opublikowane tam dane pochodzą z deklaracji PIT za 2022 rok, ale są one bardziej miarodajne niż dotychczasowe publikacje.

By urealnić szacunki portal sprawdził jak na przestrzeni ostatnich trzech lat zmieniały się średnie wynagrodzenia w Polsce – nastąpił wzrost przeciętnie o 40,3 proc. Dzięki temu można oszacować, że w 2025 roku 1 proc. najbogatszych Polaków zarobił rocznie 457,9 tys. zł brutto, co na miesiąc daje ponad 38 tys. zł brutto, czyli ok. 26 tys. zł na rękę na początku roku. W kolejnych miesiącach, po przekroczeniu progu podatkowego będzie to 19 tys. zł, a pod koniec roku, gdy do gry wejdzie tzw. próg 30-krotności — 22 tys. zł miesięcznie.

Portal zwraca uwagę, że powyższe liczby nie uwzględniają emerytów i rencistów, którzy wciąż znacząco zaniżają dane zarobkowe. Mimo tego, że rośnie liczba seniorów z wysokimi świadczeniami, ale to wciąż wyjątki.

Bez emerytów i rencistów klub 1 proc. najbogatszych to już tylko 163 tys. osób, a próg wejścia rośnie do 552,7 tys. zł rocznie brutto, co daje 46 tys. zł miesięcznie.

Czytaj też:

Ranking najbogatszych Polaków. Spore niespodzianki w czołówceCzytaj też:

Nowy poziom luksusu najbogatszych Polaków. Nie wystarczy już drogi zegarek