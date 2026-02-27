Ci seniorzy nie musieli czekać do marca. Dostali już pieniądze

W tym roku waloryzacja rent i emerytur ruszyła już w lutym. W związku z tym, że 1 marca przypada w niedzielę, osoby pobierające świadczenia 1. dnia miesiąca dostali je już i to w podwyższonej kwocie. – Pierwsze zwaloryzowane emerytury i renty już trafiły do uprawnionych klientów ZUS. Co do zasady waloryzacja odbywa się w marcu. Jednak osoby, które mają termin płatności świadczenia do 1 dnia miesiąca, dostają podwyższoną emeryturę/rentę już pod koniec lutego – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Milion seniorów już z wyższą emeryturą

Z danych, które podała instytucja wynika, że zwaloryzowane świadczenia otrzymało już 1 mln 55 tys. emerytów i rencistów.

W tym roku waloryzacja ma charakter wyłącznie procentowy, a wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniósł 105,3 proc. Wskaźnik obliczany jest na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Za sprawą podwyżki o 5,3 proc. kwota minimalnej emerytury wzrośnie o niespełna 100 zł, z 1878,91 zł brutto do 1978,49 zł brutto. W kwocie tej wypłacone zostaną takie dodatki jak 13. i 14. emerytura.

Warto podkreślić, że w związku z waloryzacją nie trzeba składać żadnego wniosku, ponieważ odbywa się ona z urzędu dla wszystkich uprawnionych. Informację dotyczącą wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. W dokumencie tym znajdzie się wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, wskaźnik waloryzacyjny oraz emerytura brutto obliczona po waloryzacji. Dla emerytów i rencistów pobierających dodatek pielęgnacyjny, decyzja ta zawiera także informacje o wysokości tego dodatku.

