Zgarnij nawet 400 złotych miesięcznie dodatku do czynszu. Wystarczy złożyć wniosek

Wyjaśniamy, kto może skorzystać z dodatku mieszkaniowego, ile wynosi dodatek w 2026 r. oraz na co zwrócić uwagę w składanym wniosku, aby uzyskać to świadczenie.

Dodatek mieszkaniowy to bezzwrotna pomoc finansowa z urzędu miasta lub gminy na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania. Przyznawana jest na 6 miesięcy osobom o niskich dochodach. Kwota, którą można uzyskać uzależniona jest od kilku czynników, jednak z informacji uzyskanej przez redakcję Wprost, wynosi przeciętnie od 200 do 400 złotych, w zależności od konkretnej sytuacji osoby składającej wniosek.

Limit dochodu

Najważniejszą kwestią jest limit dochodowy uzyskany przez osobę lub osoby wnioskujące o dodatek mieszkaniowy. Wyróżnia się dwa podstawowe limity dla:

Gospodarstwa jednoosobowego (single): dochód nie może przekroczyć 3272,69 zł netto (czyli 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia),

Gospodarstwa wieloosobowego (rodziny): dochód na jedną osobę nie może przekroczyć 2454,52 zł netto (czyli 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Metraż mieszkania

Ostatnią składową jest metraż. Jak czytamy, w 2026 r. obowiązują tzw. limity normatywne, które zwiększają się wraz z liczbą domowników.

1 osoba: limit to 35 m kw., maksymalnie 45,5 m kw.;

2 osoby: limit bazowy 40 m kw., maksymalnie 52 m kw.;

3 osoby: limit bazowy 45 m kw., maksymalnie 58,5 m kw.;

4 osoby: limit bazowy 55 m kw., maksymalnie 71,5 m kw.;

5 osób: limit bazowy 65 m kw., maksymalnie 84,5 m kw.

Jeśli w mieszkaniu/domu mieszka osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim i jej pielęgnacja wymaga osobnego pokoju, limit powierzchni zwiększa się o 15 m kw.

Ważne: Nie ma znaczenia czy jesteś właścicielem mieszkania, posiadasz spółdzielcze prawo do lokalu lub je wynajmujesz.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (dostępny w urzędzie miasta lub gminy, bardzo często dostępny online).

Deklarację o dochodach wszystkich, z którymi mieszkasz z ostatnich 3 miesięcy.

Dokument potwierdzający powierzchnię mieszkania/domu w którym mieszkasz.

Dokumenty, które potwierdzają wysokość wydatków, jakie ponosisz w związku z zajmowaniem mieszkania/domu w miesiącu poprzednim, od dnia złożenia wniosku.

Od kiedy wypłacany jest dodatek mieszkaniowy?

Od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, na okres 6 miesięcy.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2025 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. poz. 589).

