Dziś mija termin. Ci emeryci muszą rozliczyć się z ZUS
Logowanie do ZUS
Logowanie do ZUS Źródło: Shutterstock
Do 2 marca osoby, które w ubiegłym roku pobierały wcześniejszą emeryturę lub rentę i dorabiały, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach - przypomina instytucja.

Do 2 marca osoby, które w ubiegłym roku pobierały wcześniejszą emeryturę lub rentę i dorabiały, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Dziś mija termin. ZUS przypomina

Jak wskazuje instytucja, informacja o przychodach jest niezbędna, aby ustalić, czy świadczenie wypłacano w prawidłowej wysokości.

Przychody rozliczane są na podstawie:

  • zaświadczenia wydanego przez zakład pracy emeryta lub rencisty,

  • oświadczenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w którym deklaruje podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jako swój przychód.

Należy wykazać również przychody z pracy za granicą oraz te uzyskiwane z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej.

ZUS radzi, aby przedłożyć zaświadczenie o wysokości zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. – Abyśmy mogli rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy sposób (rocznie lub miesięcznie), warto przedłożyć zaświadczenie o wysokości zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Dzięki temu jeśli w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, roczne rozliczenie może nie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi – podkreśla instytucja.

Należy podkreślić, że w 2025 roku dopuszczalna roczna kwota przychodu wyniosła 72 562,00 zł brutto, natomiast graniczna roczna kwota przychodu osiągnęła wartość 134 757,80 zł brutto. Kwoty te odpowiadają 70 proc. i 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń z ubiegłego roku.

Te osoby nie muszą się rozliczać

ZUS przypomina również, kto nie musi się rozliczać.

Co do zasady emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS-u o wysokości swoich zarobków. Warto jednak pamiętać, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny w 2025 roku i były na wcześniejszej emeryturze, muszą rozliczyć się z ZUS-em z przychodów uzyskanych w miesiącach poprzedzających ukończenie tego wieku – podkreśla Zakład.

Limity dotyczące dorabiania nie dotyczą osób pobierających rentę rodzinną, które mają także ustalone prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Ponadto świadczeniobiorcy otrzymujący emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego lub wojskowego, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową, a także osoby pobierające rentę rodzinną po takich inwalidach, nie muszą przedkładać zaświadczeń o wysokości swoich przychodów. Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, a pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej, również nie są zobowiązani do składania informacji o swoich zarobkach.

Źródło: ZUS