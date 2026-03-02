Dziś mija termin. Ci emeryci muszą rozliczyć się z ZUS

– Wcześniejsi emeryci i renciści – ostatnia chwila na coroczne rozliczenie! Do 2 marca osoby, które w ubiegłym roku pobierały wcześniejszą emeryturę lub rentę i dorabiały, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

twitter

Dziś mija termin. ZUS przypomina

Jak wskazuje instytucja, informacja o przychodach jest niezbędna, aby ustalić, czy świadczenie wypłacano w prawidłowej wysokości.

Przychody rozliczane są na podstawie:

zaświadczenia wydanego przez zakład pracy emeryta lub rencisty,

oświadczenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w którym deklaruje podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jako swój przychód.

Należy wykazać również przychody z pracy za granicą oraz te uzyskiwane z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej.

ZUS radzi, aby przedłożyć zaświadczenie o wysokości zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. – Abyśmy mogli rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy sposób (rocznie lub miesięcznie), warto przedłożyć zaświadczenie o wysokości zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Dzięki temu jeśli w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, roczne rozliczenie może nie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi – podkreśla instytucja.

Należy podkreślić, że w 2025 roku dopuszczalna roczna kwota przychodu wyniosła 72 562,00 zł brutto, natomiast graniczna roczna kwota przychodu osiągnęła wartość 134 757,80 zł brutto. Kwoty te odpowiadają 70 proc. i 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń z ubiegłego roku.

Te osoby nie muszą się rozliczać

ZUS przypomina również, kto nie musi się rozliczać.

– Co do zasady emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS-u o wysokości swoich zarobków. Warto jednak pamiętać, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny w 2025 roku i były na wcześniejszej emeryturze, muszą rozliczyć się z ZUS-em z przychodów uzyskanych w miesiącach poprzedzających ukończenie tego wieku – podkreśla Zakład.

Limity dotyczące dorabiania nie dotyczą osób pobierających rentę rodzinną, które mają także ustalone prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Ponadto świadczeniobiorcy otrzymujący emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego lub wojskowego, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową, a także osoby pobierające rentę rodzinną po takich inwalidach, nie muszą przedkładać zaświadczeń o wysokości swoich przychodów. Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, a pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej, również nie są zobowiązani do składania informacji o swoich zarobkach.

Czytaj też:

Najniższe emerytury w Polsce. Ci seniorzy dostają 2 groszeCzytaj też:

4353 zł miesięcznie od państwa. Te osoby mogą liczyć na to świadczenie